Coburg: Eisdielen erhöhen teils ihre Preise - "ging einfach nicht anders"

teils - "ging einfach nicht anders" Kosten-Explosion und Energiekrise machen Eisdielen schwer zu schaffen

machen Eisdielen zu schaffen Eiscafés Cortina und Panciera mit moderaten Preisanstiegen gegenüber Vorjahr

Wie in den meisten Branchen geht die aktuelle Preis-Krise auch an den Coburger Eisdielen nicht vorbei. "Milch-, Sahne-, Himbeerpreise - alles ist gestiegen", erklärt Harald Rathay vom Eiscafé Cortina. Es gebe so gut wie nichts, das nicht teurer geworden sei. "Allein bei der Verpackung gibt es teils Preissteigerungen von 1000 Prozent", sagt er. Demnach lag der Preis für einen Plastiklöffel lange Zeit bei weit weniger als einem Cent. "Nun kostet er sieben oder acht Cent." Mit einer zeitnahen Besserung der Situation rechnet Rathay derweil nicht. "So wie es momentan aussieht, hört das Ganze nicht so schnell auf."

Coburg: Eiscafé Cortina muss Eispreis leicht erhöhen - das kostet dieses Jahr die Kugel

Die höheren Ausgaben haben letztlich auch für die Kunden der Coburger Eisdiele unmittelbare Folgen. Gegenüber dem Vorjahr hat das Eiscafé Cortina seinen Verkaufspreis erhöht - wenn auch vergleichsweise moderat. "Eine Kugel Eis kostet heuer 1,30 Euro. Das ist human", sagt Rathay. Ihm zufolge lag der Preis im vergangenen Jahr bei 1,20 Euro.

In größeren Städten müssten die Kunden heuer mitunter 1,70 oder sogar 2 Euro und mehr für eine Eiskugel bezahlen. "Viele bieten spezielles Premium-Eis an. Bei uns kostet dagegen jede Kugel dasselbe. Das ist unsere Politik."

Die ohnehin schon knifflige Lage könnte sich im Herbst indes noch zusätzlich verschärfen. Denn am 1. Oktober steigt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro - was auch für die Betreiber des Eiscafé Cortina durchaus ins Gewicht fallen könnte. Harald Rathays Wunsch in Hinblick auf die explodierende Preise: "Wir hoffen alle, dass die Spitze der Preissteigerungen irgendwann erreicht ist und die Kosten nicht noch weiter steigen."

Eis-Café Panciera: Erste italienische Eisdiele Coburgs spürt Krise deutlich

Ähnlich vertrackt ist die Situation im Eis-Café Panciera am historischen Marktplatz. Auch Coburgs erstes italienisches Eiscafé spürt die Folgen der derzeitigen Krise deutlich. "Was unsere Branche betrifft, sind wir nicht nur von Preissteigerungen und hohen Energiekosten betroffen, sondern auch von Personalmangel", berichtet Ivan Marcon inFranken.de. "Das wird jedes Jahr schwieriger."

Wie im Eiscafé Cortina kostet eine Kugel Eis im Straßenverkauf auch im Eis-Café Panciera 1,30 Euro. Der Kugelpreis wurde auch hier dem Vorjahr gegenüber um zehn Cent erhöht. "Das ging einfach nicht anders. Das ist für die Qualität aber immer noch ein sehr günstiger Preis", sagt der Inhaber der Eisdiele, die bereits seit 1953 besteht. Auch der Preis für eine Kugel Himbeereis liegt demnach bei 1,30 Euro - auch wenn der Einkaufspreis für Himbeeren zuletzt drastisch gestiegen ist. Laut Medienberichten reagieren erste Eishersteller darauf und verbannen erste Eissorten aus dem Sortiment. Insbesondere Him- und Heidelbeeren sind demnach betroffen.

Eine derart drastische Maßnahme kommt für Marcon laut Eigenaussage indes nicht infrage. "Noch viel schlimmer ist es bei Pistazien und Haselnüssen", betont der Coburger Eisdielen-Betreiber. "Wir haben aber ein festes Sortiment und bieten weiter alle Eissorten an." Von einer nachhaltigen Entspannung der brisanten Ausgangslage geht gleichwohl auch er nicht aus. "Wenn ab Oktober der Mindestlohn kommt, wird es sicher nicht leichter für uns", sagt Marcon. "Es wird ja nichts billiger in Deutschland."

"Wir hatten immer sehr gute Jahre. Aktuell ist die schlimmste Zeit für uns"

Aufgrund von Personalmangel und den ins Haus stehenden höheren Lohnkosten könne er in der Folge auch nicht mehr Sitzplätze oder erweiterte Öffnungszeiten in seiner Eisdiele anbieten. Dennoch hat das italienische Eiscafé meist von 10 bis 21 Uhr geöffnet, wie ein Blick auf die Facebook-Seite der Gastronomie verrät.

Ivan Marcon betreibt das in den 1950er-Jahren eröffnete Eis-Café Panciera in der vierten Generation. Sein Fazit: "Wir hatten immer sehr gute Jahre. Aktuell ist die schlimmste Zeit für uns."