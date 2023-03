Coburg: Kaufhof bekommt neuen Mieter - OB spricht von "guter Nachricht"

Die angeschlagene Kaufhauskette Galeria macht ihre Kaufhof-Filiale in Coburg dauerhaft dicht. Die Schließung soll laut bisherigem Kenntnisstand bis Juli erfolgen. Mit dem Standort in der Mohrenstraße soll es dennoch weitergehen - obgleich unter gänzlich neuen Vorzeichen. Ein entsprechender Galeria-Nachfolger steht anscheinend schon in den Startlöchern.

"Die Stadt freut sich über die sich anbahnende Anmietung der Immobilie durch einen neuen Mieter, der am Standort wohl ein Kaufhaus betreiben will", verkündet die Stadt Coburg in einem aktuellen Statement. Einschlägige Internetseiten berichten demnach bereits davon. In der Tat ist in einem Beitrag des Fachportals "fondsprofessionell.de" von einem konkreten Unternehmen die Rede, das in die bisherige Kaufhof-Filiale zieht. Demnach gehört die Immobilie dem Fonds "Pegasus 2" der Rendita Colonia. Wie das Portal berichtet, teile das Management des Fonds mit, dass für Coburg mit dem Modehaus Aachener bereits ein neuer Mieter gefunden worden sei.

Kaufhof in Coburg schließt - Modehaus Aachener wird vermutlich neuer Mieter

Der Gründer der Textilkette, Friedrich-Wilhelm Göbel, will neben dem Coburger Kaufhof wohl auch mehrere andere Galeria-Filialen übernehmen. In Hinblick auf mögliche künftige Filialen hält sich das Modehaus Aachener gleichwohl bedeckt. "Zu einzelnen Standorten werden wir uns aktuell nicht äußern", sagte eine Firmensprecherin am Mittwoch (22. März 2023) inFranken.de. Dies werde jeweils noch zum gegebenen Zeitpunkt kommuniziert.

Auch der Pressesprecher der Stadt Coburg, Louay Yassin, wollte den Akteur Aachner als Kaufhof-Nachfolger auf Nachfrage von inFranken.de am Mittwoch nicht bestätigen - die Vorzeichen sind dennoch eindeutig. Laut Mitteilung der Stadt fand am vergangenen Freitag (17. März 2023) eine Videokonferenz mit Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Galeria Karstadt Kaufhof statt. "In dieser Videokonferenz erreichte uns darüber hinaus auch die gute Nachricht vom neuen Mieter“, wird Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) zitiert. Der OB befinde sich bereits im persönlichen Austausch mit dem Eigner dieses Unternehmens, heißt es vonseiten der Stadt.

Zuvor hätten Sauerteig und die Coburger Wirtschaftsförderungsgesellschaft in engem Kontakt mit der Galeria-Geschäftsführung und dem Eigner der Immobilie gestanden, Der OB zeigt sich mit Blick auf die jüngste Entwicklung derweil zufrieden. "Ich freue mich, dass der Handelsstandort an der Ecke Mohren-/Hindenburgstraße in der derzeitigen GKK-Immobilie wohl unter neuer Flagge Zukunft hat", wird Sauerteig zitiert. "Immerhin ist der neue Interessent auf die Vorzüge der Stadt Coburg aufmerksam geworden. Denn das Unternehmen will dem Vernehmen nach nur zwei ehemalige Kaufhof-Filialen in Bayern übernehmen."

"Weiterer Betrieb eines Kaufhauses": Oberbürgermeister sieht Innenstadt-Attraktivität gesichert

Mit dem Erhalt des Kaufhof-Gebäudes als Handelsstandort und der baldigen Eröffnung von TK-Maxx in der Spit werde die Attraktivität der Innenstadt erhalten und weiter zunehmen, erklärt Sauerteig. Der Oberbürgermeister danke allen, "die konzentriert und strukturiert gemeinsam mit uns - vor und hinter den Kulissen - geackert" hätten. "Mit der Anmietung und dem weiteren Betrieb eines Kaufhauses ergeben sich hoffentlich auch Perspektiven möglichst für alle Beschäftigten der Coburger Kaufhof-Filiale."