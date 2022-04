Wie die Stadt Coburg berichtet, findet der Gemüsemarkt am Karfreitag (15. April 2022) nicht statt. Die Veranstaltung auf dem Marktplatz wurde auf einen Tag vorher gelegt.

Gemüsehändler durch Karfreitag bereits am Donnerstag (14. April 2022) auf dem Marktplatz in Coburg

Damit die Kunden des Gemüsemarktes am Karfreitag nicht auf frisches Obst und Gemüse aus regionalen Anbau verzichten müssen, findet der Gemüsemarkt bereits am Donnerstag, 14. April, statt. Die Händler stehen von 8 bis 13 Uhr an ihren gewohnten Plätzen auf den Coburger Marktplatz.