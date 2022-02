2020 und 2021 musste der Pfingstkongress des Coburger Convents (CC) wegen Corona ausfallen - 2022 soll er nun wieder stattfinden, allerdings mit einem stark reduzierten Programm. Unter anderem soll es weder einen Fackelzug noch ein Marktfest geben.

Wie Martin Vaupel, der Pressesprecher des CC am Mittwoch bekanntgab, ist sowohl die Durchführung als auch die Änderung des Ablaufs vom Vorstand des Verbands der Alten Herren im Coburger Convent (AHCC) beschlossen worden.

Der Kongressbeauftragte des CC, Hans-Georg Schollmeyer, habe bei der Vorbereitung und in Gesprächen mit der Stadt Coburg die besondere pandemische Situation und die daraus resultierenden Einschränkungen mit größter Sorgfalt geprüft und berücksichtigt. Martin Vaupel verspricht: "Es kann, immer vorausgesetzt, dass es nach heutigem Stand nicht zu weiteren Einschränkungen kommt, ein für alle Beteiligten sicheres und fröhliches Pfingstfest des Coburger Convents stattfinden." Alle dem Wesen nach für den CC wichtigen Veranstaltungen würden nahezu in unveränderter Form stattfinden, so Vaupel weiter.

Verzichtet wird hingegen auf den Ball im Kongresshaus, den Fackelzug, den Marktfrühschoppen und die Sportveranstaltungen. Der Stadtempfang findet nicht im Rathaus, sondern im Kongresshaus statt.

Vorläufiges Programm

Donnerstag, 2. Juni: Vorstands- und Präsidiumssitzungen

Freitag, 3. Juni: Einzug der Präsidierenden; Empfang der Stadt Coburg im Kongresshaus

Samstag, 4. Juni: Convente im Kongresshaus; gemeinsames Schoppentrinken in der Herrngasse

Sonntag, 5. Juni: Frühschoppen in Seßlach

Montag, 6. Juni: Totenehrungen (Schlossplatz und Hofgarten); Kommers

Dienstag, 7. Juni: Abreise

Der Coburger Convent (CC) ist ein Zusammenschluss von rund 100 schlagenden Studentenverbindungen, und zwar Landsmannschaften und Turnerschaften, mit insgesamt rund 10000 Mitgliedern.