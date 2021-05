Die Entscheidung, an welchem Brose-Standort sich künftig auch die Firmenzentrale befinden wird, ist gefallen: in Bamberg - und somit nicht mehr in Coburg. Mit dieser Wahl der künftigen Firmenzentrale sind kräftige Investitionen an diesem Standort verbunden. Wobei Coburg auch nicht völlig leer ausgeht. Kapazitätserweiterungen sind in Coburg allerdings nicht mehr vorgesehen.

Getroffen wurde diese mit Spannung erwartete Entscheidung am Montag von der Brose-Gesellschafterversammlung. Das Gremium hatte unter Vorsitz von Michael Stoschek getagt.

Brose-Neubau: Verkehrsanbindung spricht für Bamberg

Am frühen Montagabend gab die Brose-Unternehmenskommunikation eine Pressemitteilung heraus. In ihr heißt es unter anderem: "Hintergrund der Entscheidung für Bamberg waren die bessere Verkehrsanbindung, die höhere Attraktivität zur Gewinnung neuer Mitarbeiter sowie die vom Bamberger Stadtrat beschlossenen Vorleistungen für den Ausbau des Geländes und des Flugplatzes. Hervorgehoben wurde außerdem die konstruktive Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Gegen Kapazitätserweiterungen in Coburg sprachen die Kosten der Baugrundsanierung, die Probleme der Bauabwicklung im Stadtgebiet mit altem Baumbestand und nicht zuletzt die mangelnde Unterstützung durch Stadtverwaltung und Stadtrat."

Erst kürzlich hatte der Konzern an seinem Stammsitz in Coburg eine ganze Straße gekauft.