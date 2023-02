Ermittlungserfolg für die Polizei: Im Mai und Dezember 2022 ist es im Landkreis Coburg in mehreren Fällen zu einem Brand gekommen - die Polizei macht dafür nun einen 32-jährigen Mann verantwortlich.

Der Mann wird in drei Fällen wegen Brandstiftung verdächtigt, erklärt das Polizeipräsidium Oberfranken in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Coburg.

Ermittlungen führten zu Erfolg - Haftbefehl gegen tatverdächtigen Mann

Im Mai 2022 kam es in Ebersdorf zu einem Feuer: Der Verdächtige drang mutmaßlich in eine Garage ein und zündete einen Reisigbesen an. Anwohner den Brand schnell und löschten die Flammen.

Zwei weitere Vorfälle gab es im Dezember 2022: Ein Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Ebersdorf sorgte für einen größeren Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Im selben Monat ereignete sich außerdem die Inbrandsetzung einer Türklingel an einem weiteren Haus in Ebersdorf.

Mithilfe von Zeugenvernehmungen und Spurenauswertungen ermittelte die Kriminalpolizei einen 32-jährigen Tatverdächtigen. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den Mann. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt und muss sich unter anderem wegen Brandstiftung strafrechtlich verantworten.

Vorschaubild: © Free-Photos/Pixabay