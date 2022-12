In den frühen Morgenstunden am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, kam es in Ebersdorf bei Coburg zu einem Feuerwehreinsatz. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Coburg gegenüber inFranken.de mitteilte, stand der Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in Brand.

Die Feuerwehr Ebersdorf war mit rund 90 Einsatzkräften vor Ort. Laut dem Polizeikommissar Thomas Müller konnten die Einsatzkräfte den "Brand schnell unter Kontrolle bringen".

Kreis Coburg: Bewohner werden in Turnhalle untergebracht

Alle zwölf Bewohner und Bewohnerinnen des Hauses in der Schlesierstraße konnten rechtzeitig und unverletzt evakuiert werden. Alle betroffenen Personen seien laut dem Polizeikommissar durch die Hilfe des Bürgermeisters schnell in eine nahegelegene Turnhalle untergebracht worden.

Mehrere Kellerabteile des Hauses wurden durch das Feuer "völlig zerstört". Weshalb das Feuer im Keller ausbrach und wie hoch der Schaden ist, sei derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.