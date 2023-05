Neustadt bei Coburg: Blaulicht-Einsätze sorgen für Aufsehen - Polizei klärt auf

Am Dienstagabend (23. Mai 2023) ereignete sich ein Ladendiebstahl in Neustadt bei Coburg, bei dem die Polizei den Dieb auf unkonventionelle Weise fassen konnte. Erst Anfang der Woche sorgte derweil ein Post in den sozialen Medien für Unruhe: Ein Mann soll Kinder in Neustadt bei Coburg angesprochen und sogar begrapscht haben.

Nun wunderten sich die Bürger am Donnerstagabend (25. Mai 2023) in den sozialen Medien abermals: "Was ist denn schon wieder los in Neustadt? Überall Blaulicht", schrieb ein Nutzer auf Facebook. Gegenüber inFranken.de klärt ein Sprecher der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg auf, was in der Stadt los war.

Blaulicht-Einsätze in Neustadt bei Coburg: "Nichts Strafrechtliches" - Polizeisprecher äußert sich

Zwischen 19 und 20 Uhr hat sich am Donnerstagabend ein Polizeieinsatz ereignet, bestätigte der Sprecher. Eine hilflose ältere Frau sei nicht mehr aus ihrer Wohnung herausgekommen, weshalb sowohl die Polizei als auch ein Rettungswagen verständigt worden waren.

"Zeitgleich gab es einen weiteren Einsatz", so der Sprecher. Auch bei diesem seien Polizei und Rettungswagen gerufen worden. Bei beiden Einsätzen habe es sich um medizinische Belange gehandelt. "Es war nichts Strafrechtliches", erklärt der Sprecher. Weitere Neuigkeiten aus Coburg und Umgebung kannst du auf unserer Nachrichtenseite lesen.