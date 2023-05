Zu einem versuchten Ladendiebstahl ist es am Dienstagabend (23. Mai) in Bad Neustadt an der Saale gekommen.

Ein 51-Jähriger steckte kurz vor Ladenschluss eine Schachtel Eier und ein Stück Streuselkuchen unter seine Jacke. Dabei beobachtete ihn allerdings eine Mitarbeiterin des Lebensmittelmarktes, wie die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale berichtet. Daher gelang es, den 51-Jährigen im Kassenbereich aufzuhalten.

Polizei unterbindet Weiterfahrt - und lässt Luft aus Fahrradreifen des Diebes

Die hinzugerufene Polizeibeamten identifizierte auf dem Parkplatz vor dem Laden das Fahrrad des Mannes. Der Beschuldigte war "augenscheinlich betrunken", verweigerte allerdings einen freiwilligen Alkoholtest.

Deshalb untersagte ihm die Polizei auch die Weiterfahrt. Zudem ließen die Beamten Luft aus dem Fahrradreifen - um sicherzugehen, dass sich der Mann auch tatsächlich nicht nochmal auf das Rad setzte. Den 51-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Vorschaubild: © fsHH / pixabay.com (Symbolbild)