Anfang dieser Woche sorgte ein Facebook-Post für Unruhe in Neustadt bei Coburg. Darin wurde vor einem Mann gewarnt, der auf einem Spielplatz Kinder begrapscht haben soll.

"Dieser Mann spricht Mädchen (evtl. auch Jungs) an und begrapscht sie", schreibt die Autorin des Posts und fügt sogar ein Foto des mutmaßlichen Täters bei. Die Vorfälle sollen sich in einem Freizeitpark und auf einem Spielplatz in der oberfränkischen Stadt ereignet haben. Auch soll der Mann laut der Autorin bereits in Polizeigewahrsam gewesen sein.

Fremder soll Kinder begrapscht haben - Polizei klärt auf

Die Polizei bestätigte, dass in dem Fall nun gegen einen 30-Jährigen ermittelt würde. Nach aktuellen Erkenntnissen steht der Mann im dringenden Verdacht, am Freitagnachmittag auf einem Spielplatz im Stadtgebiet ein acht Jahre altes Mädchen unsittlich berührt zu haben, heißt es in einem Statement.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten noch am Freitagabend zur vorläufigen Festnahme und zweifelsfreien Identifizierung des 30 Jahre alten Mannes. Er wird sich wegen sexueller Belästigung strafrechtlich verantworten müssen.

Vorschaubild: © Manfred Antranias Zimmer/pixabay.com (Symbolbild)