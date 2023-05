Bei der Coburger Polizei gingen auch am Dienstag (30. Mai 2023) weitere Meldungen von Coventteilnehmern ein, dass diese am Pfingstwochenende Opfer von Übergriffen durch Conventgegner wurden.

Am Sonntag (28. Mai 2023) gegen 13.30 Uhr war ein 65-jähriger Conventteilnehmer zu Fuß in der Straße "Steintor“ auf Höhe der Ehrenburg unterwegs. Dort traf er auf eine größere Personengruppe, aus der heraus eine Frau hervortrat und ihm die Kopfbedeckung vom Kopf zog und entwendete.

Coburger Convent - Nachträglich Übergriffe auf Teilnehmer angezeigt

In der Nacht zum Dienstag (29./30. Mai 2023) beschädigten zudem Unbekannte drei in der Unteren Realschulstraße geparkte Fahrzeuge von Conventteilnehmern. In allen Fällen wurden die Mietfahrzeuge eines Autoverleihers, die zur Fahrt zum Coburger Convent genutzt wurden, mit roter Farbe benetzt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mindestens 1.000 Euro.

Weiterhin warfen in der Nacht zum Dienstag Unbekannte gegen das Gebäude einer Studentenverbindung in der Adamistraße blaue Farbbeutel. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 2.000 Euro, teilte die Polizeiinspektion Coburg mit.

Am Mittwochmorgen (31. Mai 2023) wandte sich ein Conventteilnehmer aus Mittelfranken telefonisch an die Coburger Polizei und schilderte einen Übergriff in der Nacht zum Dienstag in der Ketschengasse. Der Mann wurde dort gegen 1.20 Uhr von einer vermummten Gruppe von Conventgegnern überrascht. Mindestens eine Person aus der Gruppe warf dem Mann Sand oder Erde ins Gesicht, sodass dieser eine Augenreizung davon. Diese musste ärztlich in der Notaufnahme versorgt werden.

Nach Übergriffe auf Teilnehmer - Polizei bittet um Hinweise

In allen Fällen ermittelt das Staatsschutzkommissariat der Coburger Kriminalpolizeiinspektion und bittet unter der Telefonnummer 09561 645-0 um sachdienliche Zeugenhinweise.

