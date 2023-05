Coburger Convent 2023: Gegner verüben Brandanschlag und Farbattacken - "absolut inakzeptabel"

Coburger Convent 2023 begleitet von vielen Gegner-Attacken

Den Coburger Convent gibt es bereits seit 150 Jahren - "eine traditionelle Veranstaltung im Coburger Veranstaltungskalender", wie es Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) formuliert. Rund 2000 Teilnehmende versammelten sich laut Conventsprecher Martin Vaupel an den Veranstaltungstagen zwischen Freitag (26. Mai 2022) und Montag (29. Mai 2022) - und bekamen dabei auch die Missgunst verschiedener Demonstrationsgruppen sowie einiger besonders radikaler Gegner und Gegnerinnen zu spüren.

Polizei meldet nach Coburger Convent 2023 "Zunahme an Straftaten" - VW-Bus von Teilnehmer angezündet

Im Vorfeld sorgte der Korporationsverband aus akademischen Landsmannschaften und Turnerschaften wegen geleakter E-Mails für Wirbel. Aus diesen gingen unter anderem vorgeschlagene "Fahndungsplakate" von Kritikern des Coburger Convents hervor. Grünen-Politikerin Helena Lakeman erhob zudem schwere Vorwürfe gegen den Convent und seine Teilnehmer. Mehrere Anmeldungen für Gegendemonstrationen hatte die Stadt laut Sprecher Louay Yassin erhalten. Dazu gehörte "ein Bündnis aus Jusos Coburg, Comun e.V., den Grünen, IJ Coburg und Sippschaft Coburg".

Weitere Demonstrationen seien zudem von der Feministischen Aktion Männerbünde abschaffen, Omas gegen Rechts Bamberg, dem Orchester gegen den Fackelmarsch des Coburger Convents und "Emanzipiert statt kooperiert" ausgegangen. "Trotz einer Vielzahl von Einsatzkräften aus ganz Oberfranken und der Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei verzeichnete die Coburger Polizei im Zusammenhang mit dem 155. Coburger Pfingstconvent eine Zunahme der Straftaten. Auch die Schwere der Delikte nahm zu. Der Tatverdacht bei den erfassten Delikten am vergangenen Wochenende richtet sich durchweg gegen die Convent-Gegner", bilanziert die Polizeiinspektion Coburg.

Kurz vor Beginn des Fackelzugs am Montagabend mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem brennenden Fahrzeug in die Straße "Glockenberg" ausrücken. Der VW-Bus eines 22-jährigen Convent-Teilnehmers brannte komplett aus. Ein weiterer VW daneben kam ebenfalls zu Schaden. "Neben einer Farbattacke auf das Ehrenmal des Coburger Convents im Hofgarten beschmierten die Unbekannten auch das Festzelt am Anger mit Farbe. Zudem wurde während der Veranstaltung am Montagabend ein Conventteilnehmer mit einem Ei beworfen", zählt die Polizei weiter auf. Zwei Männer seien attackiert worden. Zudem seien mehrere Mützen gestohlen worden.

Oberbürgermeister Sauerteig (SPD) verurteilt Attacken - aber auch "Regenwurm"-Beschimpfung

Man könne "den Coburger Convent mögen oder nicht. Und auch Kritik üben." Doch "absolut indiskutabel und inakzeptabel" nennt Sauerteig den Brandanschlag und die Sachbeschädigung am Dienstag (30. Mai 2023) in einem Facebook-Post mit Zeugenaufruf. "Linksradikale Gewalt hat in Coburg genauso wenig einen Platz wie rechtsradikales Gedankengut." Wie die Polizei zudem meldet, liefen während der Veranstaltung etwa 150 Teilnehmende von mehreren Gegenversammlungen in Richtung des Coburger Marktplatzes und versuchten dort die Feierlichkeiten des Coburger Convents an der Strecke des Fackelmarsches zu stören.

Gerade diesen Fackelmarsch sieht die Stadt nach wie vor kritisch. "Er steht nicht per se als Fackelzug in der Kritik, aber, weil es ein Fackelzug auf dem Marktplatz in Coburg ist, der ersten Stadt mit einem braunen Bürgermeister", führt Yassin aus. "Nicht alle Traditionen des Pfingstreibens" halte Sauerteig "für zeitgemäß", heißt es in seiner Rede zum Festkommers, die inFranken.de vorliegt. Weiter führt er dieses Statement nicht aus.

Er wolle hier "nicht über geleakte E-Mails sprechen", zeigt sich aber "sehr erstaunt und nachdenklich" über die angebliche respektlose Bezeichnung seiner Person als "Regenwurm" in den Mails. Hier werde offensichtlich nicht das gelebt, was die Selbstdarstellung des Convents eigentlich verspricht. Neben der klaren Ansage, dass rechtsradikales Gedankengut keinen Platz in unserer Gesellschaft habe, fordert der OB überdies einen "offenen und ehrlichen Austausch. Man kann selbstverständlich unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss auf Augenhöhe und fair diskutieren." Bis zum kommenden Jahr wolle die Stadt weiter mit dem Convent im Austausch bleiben, so Yassin gegenüber inFranken.de.

"Friedliche Truppe": Conventsprecher verteidigt sich gegen "abgründigen Hass"

Conventsprecher Martin Vaupel zeigt sich hingegen angetan von Sauerteigs Auftritt. Obwohl der Rathausbalkon für den Convent erneut gesperrt wurde und trotz der "sehr scharfen Rede", hätten die Mitglieder mit "donnerndem Applaus" geantwortet. Vaupel würdige, dass Sauerteig seine Verantwortung für die Stadt ernst nehme und dem Convent den Dialog anbiete. "Das herzliche Willkommen, das er ausgesprochen hat, meint er auch so."

Die Ausschreitungen verurteilt Vaupel scharf: "Es ist sehr unsäglich, wenn Menschen sich mit einem abgründigen Hass begegnen, wobei der Hass nur von einer Seite geschürt ist."

Die Ausschreitungen verurteilt Vaupel scharf: "Es ist sehr unsäglich, wenn Menschen sich mit einem abgründigen Hass begegnen, wobei der Hass nur von einer Seite geschürt ist."

Der Coburger Convent sei "eine friedliche Truppe" und wer sie nicht mag, könne ja wegbleiben. Sie als "Nachfolger der Nationalsozialisten" zu bezeichnen, wie es ein Gegner getan habe, empfinde er als haltlos.