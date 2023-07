Mit dem Schrecken davon kamen am Donnerstagvormittag (6. Juli) 24 Kindergartenkinder samt ihrer beiden Betreuerinnen im Bad Rodacher Stadtteil Gauerstadt. Der Fahrer eines Speditionsunternehmens gefährdete die Fußgänger mit seinem Fahrzeug. Die Polizei Coburg berichtete davon.

Die Gruppe war um 11 Uhr in der Siedlungsstraße unterwegs, als sich der Fahrer eines Speditionsdienstleisters mit hoher Geschwindigkeit den Kindern annäherte. Diese sind derart stark erschrocken, dass sie teilweise auf die Straße stürzten. Eine der Erzieherinnen versuchte noch, das Fahrzeug samt Fahrer zu stoppen und den Fahrer auf sein Fehlverhalten anzusprechen. Dieser fuhr daraufhin auf die Betreuerin zu und stoppte nur wenige Zentimeter vor dieser. Im Anschluss umfuhr der Fahrer die Frau und setzte seine Fahrt fort. Die Kinder blieben unverletzt, standen allerdings teilweise unter Schock.

Die Coburger Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr sowie gefährlicher Körperverletzung. Die Coburger Polizei sucht nun nach Zeugen, die am genannten Donnerstag um 11 Uhr ein Fahrzeug eines Speditionsdienstleisters in Gauerstadt wahrgenommen haben und Angaben zu diesem machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit der Coburger Polizeiinspektion in Verbindung zu setzen.

Vorschaubild: © Pink Badger/Adobe Stock