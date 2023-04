Ebersdorf vor 34 Minuten

Ohne Licht in Schlangenlinien unterwegs

Brummifahrer hat "gut getankt" - und legt Chaosfahrt auf A73 hin

Ein betrunkener Trucker war am Montagabend auf der A73 bei Ebersdorf ohne Licht und in Schlangenlinien unterwegs. Dabei geriet er wohl mehrfach an die Leitplanke.