Großheirath vor 1 Stunde

Unfall auf Bundesstraße

Autofahrer (51) wird unfreiwillig zum "Geisterfahrer" und prallt gegen Leitplanke

Wegen eines medizinischen Notfalls ist am Montag (27.06.2022) ein 51-jähriger Autofahrer auf der B4 bei Coburg in den Gegenverkehr geraten und anschließend in die Leitplanke geprallt. Ein Frontalzusammenstoß konnte gerade noch vermieden werden.