Am Sonntagnachmittag (12. Juni 2022) kam es gegen 16 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B4 bei Coburg in Richtung Bamberg. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de erklärt, hatte ein 92-Jähriger die Einfahrt verwechselt.

"Er wollte von der B303 auf die vierspurige B4 einfahren und verwechselte dabei die Einfahrt", so der Sprecher. Der Rentner sei entgegen der südlichen Fahrtrichtung in Richtung Norden unterwegs gewesen. "Dann kam ihm ein 54-jähriger Motorradfahrer entgegen", so der Polizeisprecher.

Dieser habe noch versucht auszuweichen, dies aber nicht mehr geschafft. "Der PKW hat das Motorrad touchiert, wodurch der Fahrer zu Sturz kam und sich schwere Verletzungen zuzog", heißt es aus dem Präsidium gegenüber inFranken.de.

Der Motorradfahrer sei mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Erlangen abtransportiert worden. Aktuell (Stand: 17.10 Uhr) sei die B4 in südlicher Richtung noch voll gesperrt. Nach Informationen der Polizei seien Sachverständige vor Ort, um den schweren Unfall zu untersuchen. Schätzungen zufolge kann sich die Sperrung noch über mehrere Stunden hinziehen.