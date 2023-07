"Outside Rodeo 2023" - diese Bands spielen an zwei Tagen am Coburger Güterbahnhof

Das "Outside Rodeo Festival" steigt bereits seit 2005 in der oberfränkischen Vestestadt. Nachdem Coburg das vergangene Wochenende fest in der Hand von Sambistas war und aktuell auch das Schlossplatzfest mit kulinarischen Genüssen und Unterhaltung stattfindet, geht es heute und morgen (21. Juli und 22. Juli 2023) musikalisch etwas gitarrenlastiger zu. Der Verein "Mon$ters of Rodeo" hat auch dieses Jahr wieder keine Mühen gescheut, um ein abwechslungsreiches Line-up aus regionalen Newcomern und internationalen Szenegrößen für das "Outside Rodeo"-Open-Air auf die Beine zu stellen.

"Outside Rodeo 2023": 14 Bands teilen sich an zwei Tagen die Bühne

"Heute endlich wieder Rodeo!", schreiben die Veranstalter auf Facebook, wo sie letzte Informationen und den Fahrplan für die beiden Festivaltage teilen. Einlass ist am Freitag ab 17.00 Uhr - und damit eine Stunde vor Konzertbeginn. Um 18:00 Uhr betreten "AOC" die Bühne und eröffnen die zweitägige Sause. Die Bamberger haben sich ganz dem Old-School HC-Punk verschrieben. Weiter geht es mit "The Dead End Kids" und Glitzerpower-Punk, bevor es ab 19:50 international wird und "The Stitches" mit ihrem 70's Punkrock aus Orange County das Westküstengefühl nach Coburg bringen. "The Toten Crackhuren im Kofferraum" (TCIK) und "T.S.O.L" nehmen heute Abend die Rolle als Headliner ein und dürften für jede Menge Partystimmung am Coburger Güterbahnhof sorgen. In den Pausen versorgen dich die Lokalmatadoren Resté Collée mit feinstem Punkrock aus Coburg.

Zum Warmtanzen steht am morgigen Samstag bereits um 14:00 Uhr "Die OBO-Band" mit ihrem wilden Mix aus Schlager, Metal und Punk auf der Bühne und wird für gute Laune bei den Feierwütigen sorgen. Es übernehmen mit "Jack Torrance" (Hardcore) und T.R.B. (Beatles-Punk) zwei weitere regionale Bands aus Coburg und Kronach, bevor es um 17:00 Rock'n'Roll aus Italien von "The Cleopatras" auf die Ohren gibt. Am Abend geht es punkig weiter: Ab 18:30 spielen "Chaser" aus den USA und übergeben an "Oferta Especial", die mit ihrem Ska-Punk zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

Die Headliner-Show steigt ab 21:30 mit den schwedischen Punkrockern "The Babbon Show". Die Formation um Frontfrau Cecilia sorgt bereits seit 20 Jahren für ausverkaufte Shows in ganz Europa und wird auch das Publikum am Coburger Güterbahnhof gehörig ins Schwitzen bringen. Auch am Samstag ist in den Pausen für musikalische Unterhaltung bestens gesorgt. "ESA" aus Nürnberg zeigen dir, wie Akustikpunk klingt. Den Timetable mit weiteren Informationen zu den Bands findest du als Übersicht auf der Homepage des "Outside-Rodeos".

Nicht nur Musik sorgt für gute Laune - das ist sonst noch auf dem "Outside Rodeo" geboten

Für alle jungen Fans unter 14 Jahren ist der Eintritt zum Festival frei, die Gelegenheit also deine Kinder in die Welt des Punkrocks einzuführen und sie für die Musikrichtung zu begeistern. Am Samstag übernimmt der Drache Grisu die Kinderbetreuung und sorgt für jede Menge Spaß bei den jungen Gästen. Zudem wird ein "Monsterschminken" angeboten, bei dem die Kinder aus verschiedenen Schminkmotiven wählen können.

Auch die beliebte Siebdruck-Session ist wieder an einem Stand vor Ort vertreten. Packe einfach dunkle Textilien zum kreativen Bedrucken ein und lasse sie vor Ort in neuer Gestalt erstrahlen. Zu kaufen gibt es selbstverständlich auch wieder die festivaleigenen Merchandise-Produkte und jede Menge Merch der Bands des diesjährigen Line-Ups. Falls deine alten Bandshirts im Schrank nur Platz wegnehmen, nicht mehr passen oder du einfach deine Bandshirt-Garderobe auffrischen möchtest, hast du die Gelegenheit bei der Aktion Second Bandshirt mitzumachen. Die Initiative vermittelt die Shirts gegen eine faire Spende in gute Hände, der Erlös geht dabei zu 100% an STELP e.V., einerinternationalen Hilfsorganisation aus Stuttgart, die Menschen in akuter Not unterstützt.

Um dein leibliches Wohl brauchst du dir ebenfalls keine Sorgen zu machen. Von veganen Hot Dogs, über Schawarma, Sandwiches und Pizza hin zu Crêpes bzw. Kaffee und Kuchen, kannst du vor Ort aus einem vielfältigen Essensangebot wählen. Die gute Nachricht für alle Biertrinker: Der halbe Liter fränkisches Bier wird für 3,50 Euro zu haben sein. Info-Stände von Viva con Agua und der AOK runden den Rahmen abseits des musikalischen Hauptprogramms ab.

Eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist gut möglich. Das Festivalgelände liegt ca. 1,5 Kilometer vom Bahnhof Coburg weg, du erreichst es in knapp 20 Minuten Fußweg. Parkplätze direkt am Festivalgelände können leider nicht angeboten werden, Parken in den Nebenstraßen ist nur bedingt möglich.

Der Großparkplatz Anger ist dieses Wochenende gesperrt, als Autofahrer solltest du auf die öffentlichen Parkmöglichkeiten und Parkhäuser der Stadt Coburg zurückgreifen. Nach maximal 15 Minuten zu Fuß erreichst du dann das Gelände am Güterbahnhof (Adresse: Am Güterbahnof 15 in 96450 Coburg).

Wichtige Infos rund ums Rodeo:

Der Ticket-Vorverkauf ist beendet. Es gibt aber noch ausreichend Tickets an der Abendkasse .

Es gibt aber noch . Vom Hauptbahnhof aus sind es nur etwa 10 Minuten Fußweg zum Festivalgelände

Der Großparkplatz am Anger in Coburg ist gesperrt. Als Alternativen bieten sich die Parkhäuser Zinkenwehr und Mauer oder die Tiefgarage am Albertsplatz an.

Es wird keine Möglichkeit zum Campen vor Ort geben.

vor Ort geben. Auf dem Festival wird keine Kartenzahlung akzeptiert, denke also an ausreichend Bargeld.

akzeptiert, denke also an ausreichend Bargeld. Bis auf vereinzelte Regenschauer heute Abend, meint es das Wetter verhältnismäßig gut mit den Punkfans der Vestestadt. Für den morgigen Samstag sind angenehme 22° Celsius und 5 Stunden Sonne angesagt. Nachts kann es auf 12° Celsius abkühlen, nimm dir am besten also noch eine Jacke mit. Oder du stürzt dich in die tanzende Menge und hältst dich bei abwechslungsreichem Punk warm.

Die "Geburt" des "Outside Rodeo" war 2005, damals noch als relativ kleine Veranstaltung im Biergarten der Kneipe "Bei Adam" in der Ketschengasse. In den Folgejahren wurde die Veranstaltung immer größer. Das Punkfestival zog zunächst auf den Albertplatz und schließlich 2016 auf das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs um.

