In Witzmannsberg, wo sich im Kulturzentrum das gemeinsame Impfzentrum von Coburg Stadt und Land befindet, sind erstmals auch mehrere Hundert Dosen vom Impfstoff Novavax angekommen. Verimpft werden soll Novavax ab Montag, 7. März. Terminvereinbarung sind über die Hotline des Impfzentrums unter 09561/733-4730 möglich.

Bei Novavax handelt es sich um einen proteinbasierten Impfstoff. Er unterscheidet sich somit von den anderen Impfstoffen, die bislang zum Einsatz kommen. Weil davon ausgegangen wird, dass das Risiko möglicher Nebenwirkungen bei Novavax (noch) geringer ist, verbinden Ärzte wie Politiker damit die Hoffnung, dass sich die Impfquote vielleicht doch noch etwas steigern lässt, weil es auch für Impf-Skeptiker eine gute Alternative darstellt.

Impfquote steigt kaum noch

Ebenso wie bei den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna wird auch Novavax in zwei Impfdosen im Abstand von mindestens drei Wochen injiziert. Eine Booster-Impfung ist ebenfalls möglich. Der Impfstoff Novavax ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen.

Wie Corinna Rösler, die Sprecherin des Landratsamts Coburg, am Donnerstag auf Anfrage des Coburger Tageblatts sagte, hätten sich bereits einige Interessierte gemeldet - vor allem auch Personal aus dem Pflegebereich. Es seien aber noch Termine frei.

Die Impfquote für die Stadt und den Landkreis Coburg betrug zu Beginn dieser Woche 73,4 Prozent. Seit Jahresanfang, als sie bei 70,1 Prozent lag, steigt sie also nur noch langsam an.

Freies Impfen mit Biontech wird wieder am Samstag, 5. März, von 8.30 bis 12.30 Uhr in der Alten Angerhalle in Coburg angeboten. Es ist keine Terminbuchung erforderlich!