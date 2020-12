Bayreuth vor 1 Stunde

Feuerwehreinsatz

Großeinsatz wegen Zimmerbrand: Essen auf dem Herd stehen lassen

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Mittwoch in Bayreuth gekommen. Eine Person musste aus ihrer verqualmten Wohnung gerettet werden. Grund für den Einsatz was verbranntes Essen auf dem Herd.