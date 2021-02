Betrunkener kracht mit Auto gegen Traktor: Am Mittwoch (24.02.2021) kam es zwischen Weidenberg und dem Ortsteil Untersteinach zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Mitteilung der Polizei Bayreuth-Land war ein Autofahrer gegen einen Traktor geprallt.

Der 40 Jahre alte Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Staatsstraße 2181 von Weidenberg in Richtung Bayreuth unterwegs. Als ein Traktorfahrer mit seinem mit Holz beladenen Anhänger die Staatsstraße bei Untersteinach überqueren wollte, kam es zum Zusammenprall.

Der Autofahrer krachte gegen die hintere Achse des Anhängers. Durch den Aufprall verletzte sich der 40-Jährige am Arm und musste von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, der Fahrer des Traktors blieb unverletzt.

Die Beamten des Operativen Ergänzungsdienstes Bayreuth nahmen vor Ort die Ermittlungen auf und stellt dabei deutlich Anzeichen auf Alkoholkonsum beim Unfallfahrer fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Im Krankenhaus wurde dann eine Blutabnahme durchgeführt, die Polizisten beschlagnahmten zudem den Führerschein des 40-Jährigen.

Am Unfallwagen entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Anhänger des Traktors hielt sich laut Polizei in Grenzen. Während der Unfallaufnahme musste die Staatsstraße für längere Zeit komplett gesperrt werden. Etwa 20 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr waren im Einsatz.