Waischenfeld : Großmutter an Blutkrebs erkrankt - Frau benötigt Stammzellenspende

DKMS mit Registrierungsaktion : "Jeder Einzelne könnte ein Lebensretter sein"

: "Jeder Einzelne könnte ein Lebensretter sein" Familie bittet um Hilfe: "Damit schenkst du unserer Agnes und anderen Betroffenen Hoffnung auf Leben"

Die Waischenfelderin Agnes habe die Diagnose "Hochrisiko MDS" bekommen, berichtet die DKMS. Dabei handle es sich um eine Form von Blutkrebs. Nun ruft die gemeinnützige Organisation dazu auf, sich als potenzieller Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Registrierungsaktion in Waischenfeld: DKMS bittet 17- bis 55-Jährige um Stammzellenspende

"Agnes ist eine liebevolle und fürsorgliche Ehefrau, Mutter und Oma. Gemeinsam mit ihrer Familie erlebt sie große und kleine Abenteuer. Sei es bei Wanderungen in der Natur, auf Reisen mit dem eigenen Wohnmobil oder beim Spielen mit ihren drei Enkelkindern", so die DKMS. Um wieder gesund zu werden, brauche die Waischenfelderin nun eine Stammzellenspende.

Agnes' Familie bittet potenzielle Spender um Hilfe: "Bitte lass dich als Stammzellspender registrieren. Damit schenkst du unserer Agnes und anderen Betroffenen Hoffnung auf Leben." Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, komme infrage. Am Samstag (17. Dezember 2022) können diejenigen, die helfen möchten, an einer Registrierungsaktion in Waischenfeld teilnehmen.

In der Sport- und Bürgerhalle sei es zwischen 13 und 17 Uhr möglich, sich als möglicher Stammzellenspender bei der DKMS registrieren zu lassen. Die Adresse lautet wie folgt: Bischof-Nausea-Platz 8, 91344 Waischenfeld. "Jeder Einzelne könnte ein Lebensretter sein", so die DKMS.

