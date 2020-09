Vermisstensuche der Polizei endet tragisch

Junge Frau tot aufgefunden

Ermittler nennen Details zur Suche

Im oberfränkischen Bayreuth wurde seit Montagmorgen eine junge Frau vermisst. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach ihr. Am Dienstagabend endete die Vermisstensuche tragisch.

Update vom 15.09.2020, 17.00 Uhr: Junge Frau tot aufgefunden

Die Vermisste wurde tot aufgefunden. Am Dienstagnachmittag entdeckten Einsatzkräfte die 29-Jährige.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge liegen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.

Erstmeldung vom 15.09.2020, 11.00 Uhr: Polizei sucht vermisste Frau

Umfangreiche Vermissten-Fahndung in Oberfranken - Großeinsatz für Rotes Kreuz und Bergwacht. Seit Montagmorgen (14. September 2020) wird eine 29 Jahre alte Frau aus Bayreuth vermisst. Weitläufige Suchmaßnahmen mit einer Großzahl von Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber führten bislang nicht zum Auffinden der jungen Frau.

Seit dem frühen Dienstagmorgen (15. September 2020) sind mittlerweile ehrenamtliche Helfer des "Roten Kreuzes Bayreuth" im Bayreuther Stadtteil Roter Hügel zusammen mit Polizei und Feuerwehr im Einsatz und suchen nach der Vermissten. Die Polizei Bayreuth-Stadt bittet außerdem um Mithilfe durch die Bevölkerung

Bayreuth: Großangelegte Vermisstensuche bislang ohne Erfolg - B22 kurzzeitig gesperrt

Der Einsatz eines Polizeihubschraubers zur Personensuche blieb zunächst ohne Erfolg. Auch trotz des ergänzenden Einsatzes von Flächensuchhunden und Man-Trailer-Hunden - in einem rund 1,2 Quadratkilometer großen Suchgebiet - konnte bisher keine Spur der Vermissten gefunden werden, berichtet das Bayerische Rote Kreuz. Aufgrund des ausgedehnten Suchgebiets in der Nähe der B22 musste die Bundesstraße kurzzeitig gegen 9 Uhr für eineinhalb Stunden gesperrt werden.

Am Einsatz sind derzeit fast 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Roten Kreuzes und der Bergwacht beteiligt, sowie zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehr und fünf Beamte der Polizei.

Zur Koordinierung der umfangreichen Sucharbeiten wurde die Einsatzleitung des Roten Kreuzes, der Feuerwehr und der Polizei am Parkplatz der Bayreuther Klinikums errichtet. Die Versorgung der eingesetzten Hilfs- und Suchkräfte wurde ebenfalls vom Roten Kreuz übernommen. Der Sucheinsatz dauert bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt (15. September 2020, 12.30 Uhr) noch an.

Zahlreiche Einheiten fahnden nach 29-Jähriger

Am Einsatz beteiligt sind laut Angaben des "Bayerischen Roten Kreuzes" bisher folgende Einheiten und Organisationen:

Einsatzleiter Rettungsdienst (ELRD) Bayreuth Mitte

Bergwacht Einsatzleiter Fichtelgebirge

Unterstützungsgruppe Sanitäts Einsatzleitung (UG San EL) Bayreuth

BRK Rettungshundestaffel Bayreuth

BRK Rettungshundestaffel Hof

Bergwacht Bayreuth

Bergwacht Mehlmeisel

Bergwacht Suchhundestaffel Fichtelgebirge

Schnellensatzgruppe (SEG) Betreuung Bayreuth Mitte

BRK Rettungshundestaffel Nürnberg Land

BRK Rettungshundestafel (RHS) Neustadt Aisch

Suchhundestaffel JUH Nürnberg

Ständige Wache Bayreuth

Freiwillige Feuerwehr Oberpreuschwitz

Suchhundestaffel Feuerwehr Zirndorf

Polizeiinspektion Bayreuth Stadt

Wie die Polizei berichtet, verließ die Frau am Montag gegen 9.30 Uhr ihre Wohnung und ist seitdem verschwunden.

Vermisste aus Bayreuth: 29-Jährige in psychischem Ausnahmezustand

Die junge Frau befindet sich momentan in einem psychischen Ausnahmezustand und ist somit auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der jungen Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921-506-2130 mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in Verbindung zu setzen.

