Die Professur für Marketing & Sportmanagement der Universität Bayreuth und der FC St. Pauli haben eine auf mehrere Jahre angelegte Kooperation vereinbart. Wie die Universität Bayreuth erklärt, unterstütze das Team der Professur den FC St. Pauli künftig mit wissenschaftlich fundierten, systematischen Analysen der Markenführung.

Der FC St. Pauli steht für mehr als nur Fußball. Mit seiner klaren politischen Haltung und seinem gesellschaftlichen Engagement zeigt der Verein, dass Profifußball auch anders gelebt werden kann. So steht der FC St. Pauli nicht nur für einen Fußballklub, sondern für den Hamburger Stadtteil St. Pauli, in dem Werte wie Solidarität, Gleichheit und Offenheit seit jeher gelebt werden. Gleichzeitig bringen viele den Verein mit dem Totenkopf-Symbol und damit einer unangepassten und alternativen Denkweise in Verbindung.

„Der FC St. Pauli, wie er heute wahrgenommen wird, wurde von vielen Fangenerationen geschaffen“, sagt Martin Drust, Geschäftsleiter Marke beim FC St. Pauli. „Deshalb identifizieren sich auch vielfältigste Akteure mit dem Verein, der auf besondere und authentische Weise eine Wertegemeinschaft repräsentiert.“

Um die Potenziale des FC St. Pauli zu analysieren und zu steuern, kooperiert der Verein mit der Professur für Marketing & Sportmanagement an der Universität Bayreuth. „Eigentlich finden wir das Wort Marke blöd. Aber wir können eben auch nicht ignorieren, dass der FC St. Pauli eine sehr starke Marke ist. Um als mitgliedergeführter Verein auch langfristig im Profifußball bestehen zu können, müssen wir herausfinden, wie wir unsere Potenziale heben, ohne unsere bestehenden Fans zu verlieren.

Wir haben die Universität Bayreuth gewählt, weil wir eine große Schnittmenge zwischen unseren Vorstellungen, was beim FC St. Pauli funktionieren könnte, und dem Forschungsansatz der Professur für Marketing & Sportmanagement sehen“, sagt Drust. Konkret haben beide Partner diese Maßnahmen vereinbart: wissenschaftliche Begleitung der Markenführung des FC St. Pauli, qualitative und quantitative Studien, Vorträge, Workshops und die Entwicklung von Managementtools.

„Starke Marken stiften Identität und sichern den langfristigen ökonomischen Erfolg von Sportorganisationen. Es ist daher von zentraler Bedeutung für Sportorganisationen, zu verstehen, wie Marken entstehen und wie sie als Organisation Einfluss auf deren Weiterentwicklung nehmen können“, erläutert Prof. Dr. Tim Ströbel, Inhaber der Professur für Marketing & Sportmanagement an der Universität Bayreuth. Auch diese ist eine einzigartige Marke: Sie gilt seit 1985 als europaweiter Maßstab für Forschung und Lehre im Bereich Sportökonomie und Sportmanagement.

Weil ein Forschungsschwerpunkt der Professur im Bereich Aufbau und Führung von Sportmarken liegt, verspricht die Kooperation mit dem FC St. Pauli innovative Erkenntnisse. „Die Kooperation schafft hervorragende Potenziale sowohl für den Verein, als auch für unsere Forschung zur Markenführung“, sagt Lars Griebel, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Marketing & Sportmanagement. Die Kooperation bietet die Möglichkeit für einen außergewöhnlichen Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis.

Gleichzeitig schafft die Kooperation Anknüpfungspunkte zur Beantwortung relevanter wissenschaftlicher Fragestellungen und trägt zum Erkenntnisgewinn in der Markenforschung bei.