Tierheim Bayreuth: Katze in Abfallcontainer in Gefrees gefunden

Laut Pfleger handelt es sich um junges, sehr scheues Tier

handelt es sich um "Sicher können wir das nicht sagen": Tierschützer stehen vor Rätsel

Heim sorgt derweil für Samtpfote

Am 10. März 2023 wurde eine Katze im Tierheim Bayreuth abgegeben. Sie sei in einem in den Boden eingelassenen Abfallcontainer gefunden worden, berichtet Max Göpel, Mitarbeiter des Tierheims Bayreuth, gegenüber inFranken.de. Es sei noch nicht bekannt, ob die Katze einen Besitzer hat, oder ein Streuner ist.

Tierheim Bayreuth: Katze in einem Recycling-Container entdeckt - gibt es einen Besitzer?

"Das Tier wurde in einem Recyclingcontainer gefunden, der halb in den Boden eingelassen ist, sodass man direkt hineinschauen kann", erklärt Max Göpel. Deshalb sei auch nicht sicher, ob es einen Besitzer gibt, denn die Samtpfote könne auch selbst hineingegangen sein.

"Sie ist gepflegt, relativ jung und ziemlich klein, außerdem ist sie im Umgang mit Menschen sehr scheu. Das könnte ein Zeichen dafür sein, dass es keinen Besitzer gibt, sondern die Katze eine Streunerin ist, sicher können wir das aber nicht sagen", erklärt der Mitarbeiter des Tierheimes.

Zunächst kümmere sich das Tierheim um die Gesundheit der Samtpfote: "Wir werden sie entwurmen, impfen und so weiter. Falls sich dann immer noch niemand gemeldet hat, werden wir sie kastrieren und zusammen mit anderen Katzen in einem gemeinsamen Zimmer unterbringen. Sollte sich in einem längeren Zeitraum immer noch kein Besitzer gefunden haben, werden wir das Tier vermitteln müssen", sagt Max Göpel. Wer die Katze oder ihren Besitzer kennt, solle sich im Tierheim Bayreuth telefonisch (0921/62634) melden.