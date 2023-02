Tierheim Bayreuth: Jagdterrier "Casanova" auf Straße gefunden - "Schwierig zu handhaben"

"In der Regel werden Hunde schnell abgeholt": Wem gehört der Jagdterrier?

Rasse ist nicht für das Tierheim gemacht: "Man merkt, der Zwinger ist nichts für ihn"

Anspruch der Besitzer verhindert Vermittlung: "Tiere gelten als Fundsachen"

Am 23. Januar 2023 haben aufmerksame Personen den jungen Jagdterrier, vom Tierheim Bayreuth "Casanova" genannt, in der Egerländer Straße in Bayreuth gefunden. Seitdem sitzt der kleine Vierbeiner im Tierheim Bayreuth und von seinen Besitzern fehlt jede Spur. "Warum vermisst mich niemand?", fragen die Tierschützer im Namen des Hundes auf ihrer Facebookseite.

Junger Jagdterrier im Tierheim Bayreuth: Besitzer nicht auffindbar - "kann nicht vermittelt werden"

Schon 10 Tage sitzt "Casanova" im Tierheim Bayreuth. "In der Regel werden die Hunde schnell wieder abgeholt. Aber manchmal eben nicht", erklärt Tierpfleger Max Göpel gegenüber inFranken.de. Laut Tierheim wurde er in der Egerländer Straße in Bayreuth gefunden. "Die Finder erklärten, dass er ganz aufgeregt hin und hergelaufen ist, das passt auch zu seinem Wesen". Im Tierheim sei er "ganz verstört und ohne Halsband oder Gesschirr angekommen", so Göpel. "Leider mussten wir auch feststellen, dass er nicht gechippt ist".

So hält der Jagdterrier das Team rund um das Tierheim Bayreuth auf Trab. "Er ist zwar sehr jung, zeigt aber schon klares Terrierverhalten. Er ist extrem energiegeladen und schwierig zu handhaben", erklärt Göpel. Dennoch sei er nicht "böse" oder "aggressiv". Wie das Tierheim auf Social Media bekannt gibt, kennt "Casanova Grundkommandos", aber es fällt ihm "schwer, sich zu konzentrieren". Deswegen ist er auch dem Tierpfleger zufolge "zwar bei uns so weit versorgt, man merkt aber, der Zwinger ist einfach nichts für ihn".

Das Tierheim kann momentan aber nichts anderes tun, als den Jagdterrier vorläufig zu behalten. "Bei Tieren oder Hunden ist es so, dass Besitzer rein theoretisch sechs Monate Anspruch auf ihr Tier haben", erklärt er. Da Tiere "als Fundsachen gelten", besteht der Anspruch ihm zufolge auch, sodass "wir ihn noch nicht zur Vermittlung freigeben können". "Es ist bei Tieren immer ein schwieriges Thema", so Göpel. Aufgrund seiner Rasse wäre für seine Entwicklung eine Vermittlung dennoch das Beste. "Wir sind schon in Abspräche mit den Ämtern, da ihn offensichtlich niemand abholt".