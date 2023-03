Der Aussichtsturm "Pottensteiner Himmelsleiter" am Panoramaweg zwischen Pottenstein und Elbersberg (Landkreis Bayreuth) öffnet am Donnerstag, 16. März 2023, im Laufe des Nachmittags. Das teilt das Tourismusbüro Pottenstein mit.

Bei der Himmelsleiter handelt es sich um einen in Bayern einzigartigen Funkturm mit Aussichtskanzel, die in den Wintermonaten nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.

Pottensteiner Aussichtsturm "Himmelsleiter": Atemberaubender Ausblick auf die Fränkische Schweiz

Der Zugang ist kostenlos, nach 150 Stufen werden die Besucher mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Fränkische Schweiz belohnt.

Parkmöglichkeiten bestehen an der Kapelle am Wanderparkplatz Elbersberg (von dort aus sind es zirka zwei Kilometer zum Turm in Richtung Pottenstein) und oberhalb des Schullandheimes Pottenstein (Zufahrt über die Burgstraße).

Das Pottensteiner Tourismusbüro empfiehlt anlässlich der Wiedereröffnung des beliebten Aussichtspunktes eine spezielle Wanderung. Die "Romantiker-Tour" führt von Pottenstein in das autofreie Obere Püttlachtal, zum Höhenweg Elbersberg und über die Burg nach Pottenstein zurück. Diese Tour findet man auf der Tourismusbüro-Webseite, sie ist aber auch als Broschüre zum Mitnehmen im Tourismusbüro Pottenstein erhältlich. Die Öffnungszeiten sind (Mai bis September) Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr und Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr sowie (Oktober bis April) Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Spannende Daten und Fakten zum Aussichtspunkt:

Baujahr 2014

Höhe: 37 Meter

Höhe Aussichtsplattform: 25,5 Meter

Stufen: 150

Geöffnet täglich, im Winter geschlossen

Unterstellmöglichkeit vorhanden

Fundament aus ca. 200 Tonnen Beton

Durchmesser 9 Meter

Tiefe des Sockels 1,50 Meter

Turm aus ca. 80 Tonnen Stahl

Die Aussichtsplattform wurde am Boden montiert (Gewicht ca. 25 Tonnen) und per Kran aufgesetzt

