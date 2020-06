Blitz trifft zwei Spaziergänger in Oberfranken: Frau (22) erleidet schwere Verletzungen

Zwei Spaziergänger in Bayreuth vom Blitz getroffen: 22-Jährige erleidet Brandverletzungen. Am Wochenende ist es in weiten Teilen Frankens zu Gewittern und Starkregen gekommen. Besonders stark davon war die Region Bayreuth betroffen. Hier wurden zwei Menschen vom Blitz getroffen.

Heftige Unwetter in Oberfranken

Starkregen und Gewitter in der Region Bayreuth

Zwei Spaziergänger am Röhrensee von Blitz getroffen

22-Jährige kommt mit Brandverletzungen ins Krankenhaus

Etliche überflutete Straßen und vollgelaufene Keller

Feuerwehr mit rund 100 Kräften im Einsatz

Unwettereinsätze nach Starkregen in Bayreuth: Blitz trifft Spaziergänger

Für die zahlreichen Feuerwehreinsätze war eine Gewitterzelle verantwortlich, die sich am Sonntagabend (14. Juni 2020) entlang des Maintals dem Stadtgebiet Bayreuth näherte und sich dort schlagartig entlud.

Gegen 18.45 Uhr gerieten eine 22 Jahre alte Frau und ihr 29 Jahre alter Begleiter am Röhrensee in Bayreuth in ein Unwetter, wie die Polizei am Montag (15. Juni 2020) mitteilte. Auf Höhe des Tiergeheges schlug plötzlich ein Blitz ein. Die 22-jährige Frau wurde hierbei verletzt und klagte über starke Schmerzen im ganzen Körper.

Passanten verständigen sofort Rettungsdienst und Notarzt, die die beiden in ein Bayreuther Krankenhaus brachten. Die 22-Jährige erlitt schwere Brandverletzungen. Ersten Erkenntnissen zur Folge sind die Verletzungen jedoch nicht lebensbedrohlich. Der 29-jährige Mann wurde lediglich leicht verletzt. Ob die Spaziergänger vom selben Blitz getroffen wurden, konnte die Polizei nicht sagen.

Rund 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Wie die Feuerwehr Bayreuth berichtete, rückte diese zu insgesamt 40 Einsätzen aus - wobei es sich insbesondere um überflutete Fahrbahnen und vollgelaufene Keller handelte. Zudem lösten mehrere Brandmeldeanlagen Fehlalarme aus, die durch die Feuerwehr überprüft und schließlich zurückgesetzt wurden.