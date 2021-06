Die lange Zeit der Schließung wurde genutzt, um die jährlichen Revisionsarbeiten vorzuziehen und weitere wichtige Arbeiten anzupacken, erläuterte der Vorsitzende des Zweckverbands Therme Obernsees, Landrat Florian Wiedemann, bei einemTreffen vor Ort. Insgesamt wurden rund 80.000 Euro in teilweise sehr wichtigeMaßnahmen investiert, wie beispielweise in die Revision der Lüftungsanlage, den Austausch diverser Druckluftleitungen und Pumpen oder die Erneuerung zahlreicher Schaltschränke. Von den rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern befanden etwa 95 Prozent in Kurzarbeit. Das teilt das Landratsamt Bayreuth mit.

Wiedereröffnung der Therme Obernsees

Am morgigen Dienstag, 15.06.2021, öffnet die Therme Obernsees täglich von 9.00 bis 22.00 Uhr für die Badewelt und das Saunaparadies. Der Infektionsschutz spielt dabei unverändert eine äußerst wichtige Rolle, weswegen der Betreiber GMF auf der Basis der Erfahrungen aus dem Jahr 2020 ein umfangreiches Hygienekonzept erarbeitet hat. Das GMF-Konzept „sicher & sauber“ ist auf der Webseite www.therme-obernsees.de verlinkt.

Wichtige Regelungen

Die behördlichen Auflagen sehen vor, dass, wie vor dem Lockdown, die Daten der Bade- und Saunagäste abgefragt werden, damit das Gesundheitsamt im Bedarfsfall Infektionsketten nachvollziehen kann. Diese Daten werden über die LUCA-App, das Online-Ticket-System oder händisch über ein Kontaktformular am Eingang abgefragt. Der einfachste und schnellste Weg geht über die LUCA-App (kostenloser Download) in Form eines QR-Codes. Für alle Bade- und Saunagäste besteht bei der derzeitigen Inzidenz unter 50 keine Testpflicht – und sie müssen nicht geimpft sein.

Es gelten die normalen Preise gemäß der gültigen Preisliste vom 15.06.2021, dieTickets können direkt an der Kasse gebucht werden. An Wochenenden und während der bayerischen Ferien ist es zusätzlich möglich, Tickets – aber nur für die Badewelt –über ein Online-System, was jeweils acht Tage im Voraus freigeschaltet wird, auf der Webseite www.therme-obernsees.de zu buchen. Der tägliche Badebetrieb ist in drei Zeitfenster eingeteilt. Die Tickets gelten jeweils für das gebuchte Zeitfenster.

Saunagäste buchen ihr Ticket immer und ausschließlich direkt an der Kasse. Höchstens 200 Bade- und 100 Saunagäste, zuzüglich der Gäste des Feriendorfs dürfen sich gleichzeitig in der Therme Obernsees aufhalten. Diese Anzahl kann entsprechend der Flächenberechnungen erhöht werden. Es gilt zunächst ein zurückhaltender Ansatz.

Alle Bereiche und der Wohnmobilstellplatz sind in Betrieb. Die Steinsauna wird voraussichtlich noch bis Herbst 2021 saniert werden. Dampfbäder und die Infrarotkabinen müssen vorerst noch geschlossen bleiben. Das Kräutersanarium wird als Sauna mit 80° C betrieben.

Landrat Wiedemann bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren Einsatz sowohl bei den Revisionsarbeiten während der Corona-bedingten Schließung als auch bei den vorbereitenden Arbeiten für die jetzige Wiederinbetriebnahme. In gemeinsamer Anstrengung mit dem Betreiber GMF konnte das gesetzliche Kurzarbeitergeld aufgestockt werden, um damit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine zusätzliche Sicherheit zu geben.

Hygienemaßnahmen

In der Therme sind in Bad und Sauna weiterhin Hygienemaßnahmen einzuhalten. So gelten neben den üblichen Abständen und einem FFP 2- oder -3-Mund-NasenSchutz vom Eingangsbereich bis hinter den Umkleidekabinen. Nur etwa jede zweite Dusche kann benutzt werden. Es stehen aber dennoch, auch bei den Umkleideschränken, ausreichende Kapazitäten zur Verfügung. Der Strömungskanal, die Wassersprudel und die Dampfbäder müssen vorerst abgeschaltet bleiben. Aufgüsse finden in den Saunen stündlich ohne aktives Wedeln statt. Zusätzlich haben die Mitarbeiter ein Auge darauf, dass nur eine berechnete Höchstzahl an Gästen sich gleichzeitig im Wasser aufhält. Damit die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, werden zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt. So ist ein umfangreiches Desinfizieren von z.B. Handläufen, Türgriffen, Liegen und den Umkleiden gewährleistet.

Die begrenzte Besucherkapazität birgt für die Gäste aber auch Vorteile: Es steht allen Gästen in Bad und Sauna deutlich mehr Platz zur Verfügung, im Außenbereich stehen eine große Zahl an Liegen bereit, um einen Kurzurlaub in der Therme Obernsees genießen zu können.

Die Physiotherapie Hentes war bereits während der „Corona-Zeit“ mit den entsprechenden Auflagen geöffnet und bietet weiterhin ihre Leistungen an.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Die Schließung der Therme Obernsees hat allerdings erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen, so Landrat Wiedemann. Der bisherige Wirtschaftsplan geht für 2021 von einem operativen Betriebsdefizit von rund 1,6 Millionen Euro aus. Durch Kurzarbeitergeld und die November- und Dezemberhilfen des Bundes vermindertsich dies um etwa die Hälfte.

Als Zweckverbandsvorsitzender freut sich Landrat Florian Wiedemann ganz besonders darüber, dass die wichtigste touristische Einrichtung im westlichen Landkreis gut durch die Krise gekommen ist und nun gut vorbereitet den Re-Start meistern kann.