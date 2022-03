Die AG „Torffreier Landkreis“ und die Kreisgruppe Bayreuth des BUND Naturschutz in Bayern e.V. planen mit Unterstützung der beteiligten Städte und Gemeinden sowie der Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co. KG wieder eine Kompost-Verkaufsaktion: Bei der Frühjahrsaktion am 02. und 09. April können wieder regionale Kompostprodukte in verschiedenen Gemeinden der Region Bayreuth – nämlich in Hollfeld, Creußen, Speichersdorf, Goldkronach, Hummeltal und Mistelbach – erworben werden.

Das Besondere an der Aktion: Mit dem Erlös der Verkaufsaktion werden Projekte zum Erhalt der heimischen Moore unterstützt. Der Verkauf vor Ort wird dabei durch die BUND Naturschutz-Ortsgruppen umgesetzt, außerdem ist neben Kompost auch eine torffreie Erdenmischung erhältlich. Wie das Landratsamt Bayreuth erklärt, erfolgt die Abgabe lose. Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, eigene Transportbehälter (Eimer, Anhänger) mitzubringen.

Kompost ist als Dünger und Bodenverbesserer gut geeignet und zudem klimafreundlicher als Torf. Die gütegesicherten Qualitätskomposte werden auf den regionalen Kompostieranlagen erzeugt und sind auch dort nach der Frühjahrsaktion dauerhaft erhältlich. Diese können entweder pur als Dünger eingesetzt oder zur Herstellung von Pflanzerden verwendet werden.

Die Verkaufsorte, Öffnungszeiten und viele weitere Infos zur Aktion finden Interessierte unter: https://klima.landkreis-bayreuth.de/unsere-projekte/gaertnern-ohne-torf/

Zur Arbeitsgruppe "Torffreier Landkreis"

Torfabbau zerstört Moore mit ihren wertvollen Lebensräumen und setzt zusätzlich klimaschädliche Treibhausgase frei. Eine vom Landkreis Bayreuth einberufene Arbeitsgruppe hat im Jahr 2021 begonnen, Maßnahmen zur Information über klimafreundliche Alternativen aufzuzeigen.