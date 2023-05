Heiraten in Bayreuth: Außergewöhnliche Locations für 2023 - das ist möglich

In Bayreuth gibt es drei wundervolle Orte, um in besonderer und sogar fürstlicher Atmosphäre zu heiraten. Alle sind von historischer Bedeutung und bieten einen besonderen Charme. Welche Kosten kommen auf euch zu und unter welchen Bedingungen könnt ihr die Locations buchen?

Historischer Sitzungssaal des Alten Rathauses

Im historischen Sitzungssaal im Alten Rathaus tagten einst die Ratsherren. Jetzt kannst du dort heiraten. Die Buchung läuft über das Standesamt Bayreuth. Im Gebäude befindet sich seit 1999 auch das Kunstmuseum. Bereits 1430 befand sich hier ein Vorgängerbau des Rathauses. Dieser wurde jedoch beim Hussiteneinfall zerstört und erst im 18. Jahrhundert wieder aufgebaut. Von 1721 bis 1917 wurde das Barockgebäude als Rathaus genutzt. Im Laufe der Geschichte waren verschiedene Ämter dort untergebracht.

Die Anmeldung eurer Eheschließung muss immer beim Standesamt erfolgen, in dessen Zuständigkeitsbereich ihr (bzw. eine*r von euch) mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet seid. Anschließend wendet ihr euch an das Standesamt Bayreuth.

Adresse: Altes Rathaus, Maximilianstr. 33, 95444 Bayreuth, Postfach 10 10 52, 95410 Bayreuth

Altes Rathaus, Maximilianstr. 33, 95444 Bayreuth, Postfach 10 10 52, 95410 Bayreuth Telefon: 0921 251233

0921 251233 Fax: 0921 251440

0921 251440 E-Mail: Standesamt@stadt.bayreuth.de

Standesamt@stadt.bayreuth.de Termine 2023: 25. März, 22. April, 20. Mai, 23. September und 14. Oktober 2023, die Trauungen finden jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt

25. März, 22. April, 20. Mai, 23. September und 14. Oktober 2023, die Trauungen finden jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt zusätzliche Kosten: 201 €, zusätzlich zu den üblichen Anmeldegebühren im Standesamt

201 €, zusätzlich zu den üblichen Anmeldegebühren im Standesamt Kapazität: 50 Personen mit Bestuhlung

50 Personen mit Bestuhlung Catering: kleiner Sektempfang in Eigenorganisation möglich

Sonnentempel in der Eremitage

Die Eremitage wurde von der legendären Wilhelmine von Preußen errichtet. Sie war die Lieblingsschwester von Friedrich II., dem Großen und Gattin Friedrich III. von Brandenburg-Bayreuth. Ihr hat Bayreuth viele stattliche Bauten zu verdanken, wie z. B. das Markgräfliche Opernhaus. Westlich vom bereits bestehenden Schloss ließ sie um 1750 einen faszinierenden Park errichten. Im Mittelpunkt der ovalen Anlage entstand der sogenannte Sonnentempel, an den sich seitlich zwei Arkadentrakte in Form eines Halbkreises anschließen. Sie dienten als Winterhaus für exotische Pflanzen. Leider ist das historische Gebäude nicht barrierefrei.

Wenn ihr euch im Sonnentempel trauen lassen möchtet, müsst ihr euch zunächst wieder beim Standesamt Bayreuth melden. Die weiteren Details sind direkt mit der Verwaltung der Eremitage zu klären. Im Sonnentempel ist keine Bewirtung möglich. Seit Anfang 2023 gibt es aber wieder einen Pächter, Familie Maisel, für das Café vor der Orangerie. Dort könnt ihr das Catering beauftragen. Man sitzt wunderschön auf einer Terrasse mit Blick auf die Wasserspiele.

Adresse: Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage, Ludwigstraße 21, 95444 Bayreuth

Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremitage, Ludwigstraße 21, 95444 Bayreuth Telefon: 0921 75969-0, Herr Ströbel, Durchwahl 11

0921 75969-0, Herr Ströbel, Durchwahl 11 Fax: 0921 75969-15

0921 75969-15 Zusätzliche Kosten: 220 € regulär, 175 € ermäßigt (netto), Zusatzaufwand für das Standesamt: 150 € Strom-, Reinigungs- und Personalkosten nach Aufwand

220 € regulär, 175 € ermäßigt (netto), Zusatzaufwand für das Standesamt: 150 € Strom-, Reinigungs- und Personalkosten nach Aufwand Kapazität: 30 Personen, 40 qm

30 Personen, 40 qm Catering: Pächter Meisel im angrenzenden Café Tel.: 0921 92651, E-Mail: info@gaststaette-maisel.de

Rokokosaal und Säulenhalle im Schloss Carolinenruhe

Seit 2023 kannst du dich im Schloss Carolinenruhe im Stadtteil Colmdorf trauen lassen. Das Schloss ist in Privatbesitz und bietet sowohl Räume für Veranstaltungen als auch ein Museum und ein Café. Es wurde in den Jahren 1754/55 von einem Minister des Markgrafen Friedrich erbaut. Der Markgraf kaufte es seinem Minister wenige Jahre später ab, vergrößerte es und machte es seiner zweiten Gattin Sophie Caroline Marie zum Geschenk. Ihretwegen trägt das Schloss den Namen Carolinenruhe. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohnte Isolde Beidler, die Tochter von Cosima und Richard Wagner, mit ihrem Mann als Mieter dort.

Im Schloss gibt es zwei Räume für deine Trauung. Den Rokokosaal und die Säulenhalle. Der Rokokosaal s im ersten Stock ist nicht barrierefrei. Im Erdgeschoss befindet sich allerdings die barrierefreie Säulenhalle. Das Schlösschen ist ein Schmuckstück mit einem bezaubernden Innenhof. Alle Einzelheiten solltest du mit dem Eigentümer klären. Zur Terminkoordination wendet euch bitte an das Standesamt Bayreuth.

Adresse: Colmdorf 8, 95448 Bayreuth

Colmdorf 8, 95448 Bayreuth Telefon: 0163 6720476, Herr Rothenbücher

0163 6720476, Herr Rothenbücher Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083316880149

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083316880149 Website: www.schloss-colmdorf.de

www.schloss-colmdorf.de Termine: 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli und 26. August 2023, gefeiert werden kann bis 22:00 Uhr im Außenbereich

27. Mai, 24. Juni, 22. Juli und 26. August 2023, gefeiert werden kann bis 22:00 Uhr im Außenbereich zusätzliche Kosten: Zusatzaufwand für das Standesamt 150 €, Miete bitte direkt mit Herrn Rothenbücher klären

Zusatzaufwand für das Standesamt 150 €, Miete bitte direkt mit Herrn Rothenbücher klären Kapazität: Rokokosaal 50 Personen, Säulenhalle 40 Personen

Rokokosaal 50 Personen, Säulenhalle 40 Personen Catering: Herr Rothenbücher hat drei Caterer an der Hand

Fazit

Wie du siehst, muss eine standesamtliche Hochzeit nicht in langweiligen Amtsräumen stattfinden. In Bayreuth gibt es einige sehr schöne Alternativen. Bitte beachte, dass die Anmeldung der Eheschließung immer bei dem Standesamt erfolgen muss, in dessen Zuständigkeitsbereich ihr (bzw. eine*r von euch) mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet seid. Erst anschließend könnt ihr euch ans Standesamt Bayreuth wenden. Auf dessen Website findet ihr detaillierte Informationen. Auch die Termine für 2024 werden dort im September bekannt gegeben.

