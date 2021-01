Der 6. Januar lockte viele Ausflügler ins Fichtelgebirge. Trotz Rodelverbot und der aktuellen Corona-Lage waren zahlreiche Menschen auf den Skipisten.

Pünktlich zum Feiertag hatte es ein wenig Schneetreiben gegeben. Viele Tagestouristen trugen keinen Mundschutz

Ab Montag (11. Januar 2021) gelten noch schärfere Corona-Regeln in Bayern. Ebenfalls am Feiertag verkündete Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Verlängerung des Lockdowns in Bayern.