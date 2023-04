Top 5 Second Hand Shops in Bayreuth: Nachhaltig und günstig einkaufen

Klamotten und andere Artikel wiederverwenden

Von günstigen Preisen profitieren

Bewusst und nachhaltig einkaufen

Second Hand Produkte sind nicht nur günstiger, sondern schonen auch die Umwelt. Hier stellen wir dir die fünf besten Shops in Bayreuth vor, wobei wir uns an den Bewertungen bei Google orientiert haben.

1# RotKreuz-Laden

Der RotKreuz-Laden in Bayreuth bietet seinen Kund*innen ein besonderes Einkaufserlebnis. Hier können Schnäppchenjäger*innen voll auf ihren Geschmack kommen. Die Waren sind handgeprüft und von höchster Qualität.

Dabei bietet der Laden eine Vielzahl an Bekleidung für Damen, Herren und Kinder, sowie Sport- und Freizeitartikel, Haushaltsartikel, Schuhe, Spielzeug und Kinderwagen, Antiquitäten und Raritäten. Jedes Produkt wird mit viel Sorgfalt ausgesucht, um ein breites Sortiment zu garantieren.

RotKreuz-Laden

Prieserstraße 4, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 403427

www.brk-bayreuth.de

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 15 Uhr.

2# Klitzeklein

Der Second-Hand-Laden Klitzeklein wurde 2020 in Bayreuth gegründet und bietet eine Menge an gebrauchter Ware. Auf nur 13,14 qm Verkaufsfläche lässt sich ein handverlesenes Sortiment an Kleidung, Schuhen, Lätzchen, Socken und Mützen finden.

Hinzu kommen Upcycling-Accessoires, wie zum Beispiel Taschen oder Schmuckstücke. Der Fokus von Klitzeklein liegt auf Qualität und die Auswahl ist nach Größe und Jahreszeit sortiert. Die Menschen hinter dem Laden legen viel Wert auf Kundenservice, egal ob es sich um Fragen zu den Artikeln oder individuelle Beratung beim Einkauf handelt.

Klitzeklein

Maisweg 3, 95448 Bayreuth

Telefon: 0175 5805945

www.klitzekleinbayreuth.de

Öffnungszeiten: Mittwoch von 8.30 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr. Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr.

3# RL Fundgrube Leißler GmbH

Die RL Fundgrube ist zwar kein klassischer Second-Hand-Laden, bietet dafür jedoch eine unglaubliche Auswahl an Restposten zu absoluten Schnäppchenpreisen und das schon seit über 50 Jahren. Ob technische Geräte, Heimtextilien oder Lebensmittel, hier findest du alles.

Alle Produkte sind in höchster Qualität und stammen aus der ganzen Welt. Von Sportausrüstung über Elektronikartikel bis zu Küchengeräten: Hier gibt es alles.

RL Fundgrube Leißler GmbH, Filiale Bayreuth

Sophian-Kolb-Straße 12, 95448 Bayreuth

Tel.: 0921 1500178

www.rl-fundgrube.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 8.30 bis 17 Uhr.

4# commerz by Robin Stoehr

Der Concept Store von Commerz by Robin Stoehr ist ein Ort, an dem sich Second Hand und Vintage auf neuartige Weise vereinen. Hier finden Kunden eine feine Kollektion von Commerz by Robin Stoehr, exklusiven deutschen Design-Labels sowie kuratierten Vintage-Stücken und individuell gestalteten Upcycling-Kreationen.

Der Laden wurde speziell für Käufer geschaffen, die nach qualitativ hochwertigen Produkten suchen und gleichzeitig ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren möchten. Dieser Hybrid-Laden bietet einzigartige Unikate und kleine Mengen hochwertiger Designerstücke, die meistens schwer zu finden sind. Die Kund*innen werden überrascht sein, welche Vielfalt hier verfügbar ist.

Commerz by Robin Stoehr

Schulstraße 15, 95444 Bayreuth

Telefon: 0921 75708789

www.commerzclothing.com

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Samstag von 11:30 Uhr bis 17:00 Uhr.

5# Elektro Second Hand

Hier sparst du bares Geld: Bei gebrauchten Elektrogeräten liegen die Preise deutlich unter dem Neupreis. Auch der ökologische Faktor darf nicht außer Acht gelassen werden: Durch den Erwerb von Elektro Second Hand leistest du einen Beitrag zum Umweltschutz, da du einem Gerät neues Leben schenkst und es somit vor dem Wegwerfen bewahrst.

Im Shop findest du ein breites Sortiment an günstigen Gebrauchtgeräten verschiedener Markenhersteller. Dabei wird großer Wert auf Qualität gelegt und man setzt auf technisch überholte Produkte, die sorgfältig auf Funktionsfähigkeit geprüft und auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden.