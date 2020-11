Christkindlesmarkt Bayreuth 2020 findet nicht statt

Ursprünglich war der Markt vom 16. November bis 23. Dezember 2020 geplant

Wegen des Corona-Lockdowns fällt der Weihnachtsmarkt dieses Jahr aus

Der Christkindlesmarkt in Bayreuth wird dieses Jahr nicht stattfinden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist der Weihnachtsmarkt nun endgültig abgesagt. Das teilt die Stadt Bayreuth mit.

Update vom 3.11.2020: Christkindlesmarkt in Bayreuth ist 2020 offiziell abgesagt

Ursprünglich sollte der Bayreuther Christkindlesmarkt trotz der Pandemie dieses Jahr sogar eine Woche früher starten - am 16. November sollte der Markt eröffnen. Wegen der steigenden Infektionszahlen sind nun jedoch deutschlandweit alle Veranstaltungen im November gestrichen.

Der Weihnachtsmarkt war bis zum 23. Dezember 2020 geplant - stattdessen fällt er dieses Jahr nun jedoch ganz aus. Das Bayreuther Winterdorf sollte dieses Jahr unter dem Namen Glühgarten unter einem anderen Konzept stattfinden: Das Event steht bereits, aufgrund der Corona-Regelungen wird es jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

Update vom 15.10.2020: Christkindlesmarkt Bayreuth findet vom 16. November bis 23. Dezember 2020 statt

Inzwischen ist es amtlich: Der Bayreuther Bayreuth findet 2020 trotz des Coronavirus statt. Der Weihnachtsmarkt dauert heuer sogar länger als in den Jahren zuvor. Die Stadt Bayreuth ist dem Wunsch vieler Händler und Schausteller nachgekommen und hat die Verlängerung des Markts genehmigt. Der Christkindlesmarkt Bayreuth beginnt bereits am 16. November und dauert bis zum 23. Dezember.

Bis zum Totensonntag (22. November 2020) wird er als "stiller Markt" ohne Musik und Lichterkettenbeleuchtung geführt. Am Totensonntag selbst bleibt der Markt komplett geschlossen. Die feierliche Eröffnung des Christkindlesmarkts - mit Kinderchor, Christkind und Oberbürgermeister - muss in diesem Advent coronabedingt ausfallen. Die offizielle Eröffnung findet am 23. November im Rahmen eines Pressetermins statt.

Christkindlesmarkt bildet Herzstück des weihnachtlichen Bayreuths

Der Bayreuther Christkindlesmarkt rund um den großen Weihnachtsbaum am Marktplatz bildet laut Tourist-Information das Herzstück des weihnachtlichen Bayreuths. An über 40 Ständen werden auch in diesem Jahr Geschenkartikel, Weihnachtsschmuck, Spielwaren und eine Vielfalt an kulinarischen Spezialitäten angeboten.

Aufgrund des Infektionsgeschehens müssen die Christkindlesmarkt-Besucher 2020 einige Neuregelungen beachten:

Im gesamten Marktbereich gilt die Maskenpflicht

Der Verzehr von Speisen und Getränken erfolgt ausschließlich außerhalb des Marktgeländes

An allen Ständen, Ein- und Ausgängen besteht die Möglichkeit zur Händedesinfektion

Die Öffnungszeiten des Bayreuther Christkindlesmarktes lauten wie folgt:

Montag bis Donnerstag: 10 - 19.30 Uhr

Freitag und Samstag: 10 - 21 Uhr

Sonntag: 11 - 19.30 Uhr

Neben dem Christkindlesmarkt Bayreuth kann auch der Hofer Weihnachtsmarkt 2020 stattfinden. Trotz Corona-Maßnahmen soll es in der Innenstadt auch dieses Jahr wieder weihnachtlich zugehen. Der weltberühmte Nürnberger Christkindlesmarkt wird heuer ebenfalls anders ablaufen als sonst.

Erstmeldung vom 23.09.2020: Christkindlesmarkt Bayreuth 2020 - Händler und Schausteller fordern vorzeitigen Beginn

Aufgrund ihrer coronabedingten Umsatzeinbußen haben Marktkaufleute, Schausteller sowie Händler beantragt, den diesjährigen Christkindlesmarkt ausnahmsweise zu verlängern. Dies geht aus einem Bericht des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Bayreuth hervor, der inFranken.de vorliegt.

In einer Sitzung, an der auch Gewerbetreibende teilnahmen, erhielt der Vorschlag, den Christkindlesmarkt in diesem Jahr bereits ab dem 16. November - und damit eine Woche früher als üblich - stattfinden zu lassen, die Zustimmung sämtlicher Teilnehmer. In einer Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch (30. September 2020) soll darüber final entschieden werden.

Fest steht jetzt schon: Sollte der Bayreuther Weihnachtsmarkt vorzeitig starten, wird der Marktbetrieb am 22. November, dem diesjährigen Totensonntag, ausgesetzt. Hintergrund: Der Totensonntag gilt als Trauer- und Gedenktag - als sogenannter stiller Tag gelten für ihn besondere Einschränkungen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Situation im Raum Bayreuth erhalten Sie im Live-Ticker von inFranken.de.