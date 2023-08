A9 bei Bayreuth: Polizei landet bei Kontrolle erschreckenden Treffer - "schon beim Öffnen der Tür"

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten zwei Streifen der Verkehrspolizei Bayreuth einen BMW mit fünf Insassen an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd, wie es in einer Mitteilung der Inspektion heißt. "Schon beim Öffnen der Türen nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr", schreibt die Polizei.

Es seien zudem im gesamten Auto verteilt, mehrere Bier- und Schnapsflaschen herumgelegen. Bei dem 33-jährigen Fahrer sei schließlich ein Alkoholwert von 1,14 Promille festgestellt worden. Der Mann wurde demnach einer Blutentnahme unterzogen, zudem dürfe er nun keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr führen. Doch das war bei weitem nicht alles.

Kontrolle auf A9 bei Bayreuth: Fahrer betrunken, Mitfahrer per Haftbefehl gesucht, Anabolika im Auto

Gegen den Beschuldigten wurde seitens der Polizei eine Anzeige aufgrund Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Weiterhin habe sich im Rahmen der Kontrolle herausgestellt, dass gegen einen Mitfahrer ein Haftbefehl bestehe.

Der 25-jährige Mann sei vor Ort verhaftet und anschließend in die JVA Bayreuth eingeliefert worden. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeugs, seien im Gepäck eines 37-jährigen Mitfahrers mehrere Anabolika wie etwa Testosteron aufgefunden worden.

"Wegen der Masse an Dopingmitteln, welche in die nicht geringe Menge des Anti-Doping-Gesetzes fallen, muss sich der Mann aufgrund des Besitzes strafrechtlich verantworten. Die Verkehrspolizeiinspektion Bayreuth beschlagnahmte die Anabolika", heißt es. Weitere Nachrichten aus Bayreuth findet ihr hier.