Bislang unbekannte Einbrecher gelangten in der Nacht von Freitag (4.2.2022) auf Samstag gewaltsam in die Geschäftsräume einer Gaststätte im Bindlacher Gemeindeteil Euben, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte.

Sie hatten es offenbar auf Bargeld abgesehen, scheiterten aber wohl laut Polizei an den befestigten Wandtresoren. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hilfe aus der Bevölkerung.

Reinigungskraft bemerkt Einbruch: Bargeld wurde gestohlen - Tresore beschädigt

Eine Reinigungskraft bemerkte gegen 6.15 Uhr, dass gleich mehrere Türen zum Gebäude in der Straße „Pferch“ beschädigt wurden und Aufbruchspuren aufwiesen. Nach einem Blick in die Gaststätte und deren Büroräume stand laut Polizei schnell fest: Hier waren Einbrecher am Werk. Die Kriminalpolizei Bayreuth übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen durchwühlten die Unbekannten die Räumlichkeiten in einem Zeitraum zwischen 22 Uhr am Freitag Samstag um 6 Uhr. Dabei hatten sie es offenbar vor allem auf Bargeld abgesehen. Aus Geldkassetten und -beuteln stahlen sie mehrere hundert Euro. Darüber hinaus versuchten die Diebe mit enormen Kraftaufwand mehrere Tresore aus der Wand zu hebeln, verzweifelten aber scheinbar an deren starker Befestigung. Die Einbrecher flüchteten anschließend mit ihrer Beute unerkannt und hinterließen hohen Sachschaden an der Wand sowie an mehreren Türen des Gebäudes.

Die Ermittler bitten Zeugen, die in der Nacht zu Samstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich Pferch wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.