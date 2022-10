Es war eigentlich nur als lustiger Aprilscherz gedacht, wurde aber ganz schnell ein bierernstes Projekt: Simone Werner-Ney, Fotografin aus Fichtelberg im Landkreis Bayreuth, postete am 1. April auf ihrer Facebook-Seite einen Aufruf für ein Bierbauch-Shooting, inklusive Fitness- und Pflegetipps. Ein lokaler Braumeister nahm den Scherz allerdings für bare Münze und meldete sich. Nun wurde aus dem Gag ein ganzer Kalender.

Für stolze 99 Euro lud Simone Werner-Ney in ihr Studio zu einem Komplettpaket ein: Fotoshooting mitsamt "Hautpflegetipps für einen faltenlosen Genuss" und "Fitnesstipps für die optimale Kugelform". Das Angebot richtete sich an "echte Männer“, die sich dafür auch gerne mit einer Flasche ihres persönlichen Lieblingsbieres ablichten lassen könnten.

Bierbauchkalender aus Franken: Aus Spaß wurde Ernst

Das Ganze war eigentlich als Aprilscherz gemeint, Patrick Nickl sprang aber sofort darauf an: "Das Problem war: Ich habe den Aprilscherz nicht verstanden", erzählt der Braumeister im Gespräch mit Radio Bamberg. Er wollte aber nicht nur ein Einzel-Shooting, sondern gleich einen kompletten Bierbauchkalender für seine Brauerei "Hütten" in Warmensteinach anfertigen lassen. Dieser kam nun tatsächlich zustande.

Ende September war es so weit: "Da braut sich was zusammen: Letzte Woche waren wir für euch mit mehreren Models beim Fotoshooting. Lasst euch überraschen!", kündigte die Brauerei auf ihrer Facebookseite an und teilte dazu ein erstes Foto aus dem Studio. Abgelichtet wurden 13 Männer aus der Ochsenkopfregion im Fichtelgebirge. "Namen geben wir aber nicht raus", erklärt Fotografin Simone Werner-Ney mit einem Augenzwinkern auf Nachfrage von inFranken.de.

Das Ergebnis kam Mitte Oktober heraus und den Initiatoren zufolge sofort gut an: "Wir sind überwältigt vom Interesse an unserem Bierbauchkalender. Aufgrund der großen Nachfrage muss die Bestellung kurzfristig gestoppt werden", schrieb die Fotografin am Donnerstag (20. Oktober 2022) auf ihrer Facebook-Seite. Nachschub sei aber bereits auf dem Weg.

Zu kaufen gibt es den Kalender übrigens im Fotostudio von Simone Werner-Ney, in der Brauerei "Hütten" sowie in deren Online-Shop.