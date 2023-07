Am Dienstag (25. Juli 2023) rief wieder mal der rote Teppich am grünen Hügel. Die versammelte Polit-Prominenz gab sich bei der Eröffnung der Wagner-Festspiele in Bayreuth die Klinke in die Hand. Diesmal wurde der Start des Opern-Spektakels wegen eines heftigen Gewitters aber zu einem nassen Vergnügen - und so mancher Promi ließ scheinbar das gute Benehmen daheim oder in der Limousine.

Denn die Bilder vom roten Teppich zeigen: Ob Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Vize-Landesvater Hubert Aiwanger (Freie Wähler) oder Altkanzlerinnen-Gatte Joachim Sauer - sie alle ließen ihre Frauen scheinbar im Regen stehen. Denn während sie sich vor dem strömenden Regen unter einen Pa­ra­p­luie retteten, überließen sie ihre besseren Hälften zumindest zeitweise ihrem prasselnden Schicksal.

Gewitter zum Wagner-Auftakt in Bayreuth - Politiker lassen Gattinnen im Regen stehen

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder versuchte scheinbar immerhin, sich und seine Karin vor dem Schlimmsten zu bewahren. Beide warteten im Auto, bis das Ärgste vorbei war. So zeigten sie sich erst ganz kurz vor dem Auftakt zum "Parsifal" vor den Toren des Festspielhauses.

Aber vielleicht tut man der Polit-Prominenz auch unrecht. Immerhin gibt es auch Bilder von Markus Söder, wie er seiner Gattin doch noch Asyl unterm Schirm gewährte. Und Angela Merkel wurde schließlich mit einem eigenen Regenschutz gesichtet. Nur das Schicksal von Tanja Aiwanger ist ungewiss - wobei ihr Gatte gefühlt den größten Schirm dabei hatte.