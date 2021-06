Bayreuth vor 1 Stunde

Sexuelle Gewalt

Bayreuth: "Was ich anhatte.." - Wanderausstellung zeigt Kleidung von Vergewaltigungsopfern

Eine Wanderausstellung, die in Bayreuth Halt macht, soll den Mythos aufbrechen, dass Opfer sexueller Gewalt selbst Schuld am Geschehenen tragen. Dafür haben zwölf Frauen ihre Kleidung vom Zeitpunkt der Tat zur Verfügung gestellt - und gehen mit dem Erlebten an die Öffentlichkeit.