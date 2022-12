Bayreuth vor 55 Minuten

Einbruch

In Tankstelle eingebrochen: Unbekannte stehlen große Menge an Tabakwaren

In Bayreuth kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einbruch in einer Tankstelle. Unbekannte entwendeten Ware im Wert mehrerer tausend Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.