“Stay in Bayreuth” bietet Jugendlichen und jungen Menschen die Möglichkeit, die große Bandbreite an Unternehmen in der Region Bayreuth und deren Karriereangebot kennenzulernen und somit ihren Wunschberuf zu finden, wie das Landratsamt Bayreuth erklärt.

Auf der Website www.stay-in-bayreuth.de, einem gemeinsamen Projekt der Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bayreuth, finden Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende und Studierende Tipps zur Praktikums- und Jobsuche, können sich über verschiedene Berufsorientierungsangebote informieren oder direkt in Kontakt zu regionalen Unternehmen treten.

Das Besondere dabei: Die Angebote – beispielsweise Berufs-, Ausbildungs- und Studienmessen – können nach Klassenstufe bzw. für Auszubildende und Studierende gefiltert werden. So findet jeder die für sich passenden Möglichkeiten. Eltern und Lehrkräfte finden auf der Seite ebenfalls weiterführende Anhaltspunkte, mit denen sie ihren Nachwuchs bei der Berufsfindung unterstützen können.

Regionale Unternehmen können das Portal wiederum nutzen, um sich vorzustellen und ihre Praktika, Ausbildungs- und studentischen Stellen kostenlos und aktuell zu präsentieren und so die Fachkräfte von morgen schon jetzt für ihr Unternehmen zu gewinnen.

„Das Portal bietet nicht nur für junge Menschen die Chance, dass sie hier ein passendes Karriereangebot finden, sondern auch den Unternehmen die Möglichkeit, dem Fachkräftemangel effektiv entgegenzutreten“, so Landrat Florian Wiedemann. „Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist es wichtiger denn je, die Herausforderungen im Bereich des Fachkräftemangels anzupacken.“

Bayreuths Oberbürgermeister Thomas Ebersberger ist begeistert von der Idee hinter „Stay in Bayreuth“: In der Region gibt es viele Angebote, die aber zu wenig bekannt oder schwer zu finden sind. „Mit „Stay in Bayreuth“ ist es unser Anspruch, alle Angebote zu bündeln, so dass man mit einem Klick alles im Blick hat. Neben der Infoseite bieten wir zudem den Jugendlichen wie auch Lehrkräften persönliche Unterstützung und Beratung bei der Suche nach Plätzen in Unternehmen.“

Die Wirtschaftsförderungen aus Stadt und Landkreis Bayreuth unterstützen gerne bei Fragen zu „Stay in Bayreuth“ oder zu den Angeboten der Berufsorientierung.

Mehr dazu gibt es unter diesem Link: www.stay-in-bayreuth.de