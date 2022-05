Bereits seit mehr als zwei Monaten seien die Stadtwerke-Mitarbeiter im Kreuzsteinbad bei der Vorbereitung: Wie die Stadtwerke Bayreuth berichten, wurde "jede Fliese und jede Fuge in den Becken mit Hochdruckreinigern gereinigt und anschließend desinfiziert". Kreuzer-Chef Uwe Kasel sei froh, dass der Winter keine größeren Schäden angerichtet habe. „Sobald wir das Wasser nach dem Winter ablassen und die Einhausung der Beckenteile, die über dem Wasser liegen, abgebaut haben, ist für uns der Moment: Dann können wir nämlich sehen, ob größere Fliesenflächen erneuert werden müssen.“ Dieses Jahr sei alles im „erträglichen Rahmen“ geblieben.

Größere Sanierungsarbeiten seien dieses Jahr nicht nötig gewesen – einzig die Oberfläche der Basketballfelder und zweier Badmintonfelder habe für rund 25.0000 Euro komplett erneuert werden müssen. Inzwischen seien diese Arbeiten ebenso abgeschlossen, wie die sonstigen Saisonvorbereitungsmaßnahmen: „Wir haben die Pflaster gereinigt und sämtliche Wasserleitungen wieder in Betrieb genommen“, so Kasel. „Jetzt beginnen wir damit, das Wasser in unseren Becken auf 23 Grad aufzuheizen, damit wir am Samstag, den 14. Mai, in die Freibadsaison starten können.“

Der Vorverkauf für die Saisonkarten beginne am 5. und 6. Mai sowie am 12. und 13. Mai, wo Badegäste zwischen 14 und 18 Uhr ihr Ticket an der Kasse des Kreuzsteinbades erwerben könnten. Die Stadtwerke bitten darum, ein Passbild und – falls bereits vorhanden – die bestehende Dauerkarte mitzubringen und weisen darauf hin, dass nur bar bezahlt werden könne. Alle, die eine ermäßigte Saisonkarte kaufen möchten, sollen einen Nachweis mitbringen (z.B. Schüler- oder Studierendenausweis).

Mit dem Beginn der Freibadsaison schränke das Stadtbad seine Öffnungszeiten ein: In den kommenden Monaten habe es von Dienstag bis Freitag, jeweils von 14 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. Geschlossen bleiben müsse dieses Jahr das Freiluftbad an der Bürgerreuth. Es mangele an einem geeigneten Pächter, erklärt Harald Schmidt, Bäderleiter bei den Stadtwerken Bayreuth. „Noch hat sich niemand gefunden, aber wir sind weiterhin auf der Suche.“ Geöffnet habe in jedem Fall die Kneippanlage direkt neben dem Freiluftbad. Sie stehe allen Menschen in der Stadt ab dem 14. Mai täglich von 8 bis 20 Uhr zur Verfügung.