Mann belästigt junge Frau in Bayreuth: Am Donnerstagmorgen (22.07.201) wurde eine 18-Jährige aus Bayreuth in der Friedrichstraße auf Höhe des Rewe-Supermarktes sexuell belästigt, wie die Polizei Bayreuth-Stadt mitteilt.

Die junge Frau bemerkte auf ihrem Weg zur Arbeit, dass sich ein vor ihr laufender Mann immer wieder zu ihr umdrehte und schließlich ein Gespräch mit ihr beginnen wollte. Als die junge Frau kein Interesse zeigte und weiter lief, packte er sie am Arm, drehte sie zu ihm um und fasste ihr an die Brust. Die 18-Jährige reagierte daraufhin mit einem Tritt in den Genitalbereich des Mannes. Als ihr Passanten zu Hilfe eilten, ergriff der bislang unbekannte Täter die Flucht in Richtung Innenstadt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/5062130 zu melden.

Vorschaubild: © Djordje Radosevic/Adobe Stock (Symbolfoto)