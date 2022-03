Mit dem Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax ist nun auch bei uns ein weiterer Corona-Impfstoff für alle Personen ab einem Alter von 18 Jahren verfügbar. Wie das Landratsamt Bayreuth erklärt, ist für die Grundimmunisierung mit diesem Impfstoff auf Proteinbasis die Gabe von zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen notwendig.

Personen, die gerne mit dem Impfstoff Nuvaxovid von Novavax gegen Corona geimpft werden möchten, können sich über die Telefonhotline, die werktags jeweils von 8 bis 13:30 Uhr unter der Nummer 0921 728700 erreichbar ist, einen Impftermin für einen der geplanten Sonderimpftage – am Freitag, 4. März, im BRK-Haus in Bayreuth und am Sonntag, 6. März, im SKS-Impfzentrum in den Bayreuther Stadtbadturnhallen – geben lassen.

Beschäftigte in Einrichtungen der medizinischen Versorgung und der Pflege werden bei der Terminvergabe vorrangig bedacht. Wer sich online über das Portal BaIMCO https://impfzentren.bayern/citizen/ anmelden möchte, muss darauf achten, bei der Frage nach der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einen Haken zu setzen.

Wichtig ist, zur Impfung ein Ausweisdokument und den Impfpass dabei zu haben. Wer zuhause über einen Drucker verfügt, kann, um im Impfzentrum Zeit einzusparen, seinen Impfbogen zur Anamnese und Einwilligung selbst ausdrucken und bereits ausgefüllt mitbringen. Das entsprechende Formular und auch der Aufklärungsbogen zum Impfstoff von Novovax können unter den folgenden Links heruntergeladen werden:

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Proteinimpfstoff/Aufklaerungsbogen-de.pdf?__blob=publicationFile

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/Materialien/Downloads-COVID-19-Proteinimpfstoff/Einwilligung-de.pdf?__blob=publicationFile