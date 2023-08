Hochwasser-Alarm im Kreis Bayreuth: Die großen Regenmengen, die in den vergangenen Tagen herunterprasselten, haben an den Gewässern im Landkreis zu ansteigenden Wasserständen an den Pegeln geführt. Darauf weist aktuell das Wasserwirtschaftsamt Hof hin.

Am Pegel Bad Berneck/Weißer Main sei die Meldestufe 1 bereits überschritten worden, meldet die Stadt Bayreuth in einer Mitteilung vom Montagvormittag (7. August 2023). Am Pegel Untersteinach/Warme Steinach komme es aufgrund einer Beschädigung an der Wehranlage zu einem kurzfristigen Anstieg des Pegels. Hier werde voraussichtlich die Meldestufe 2 überschritten.

Hochwasser im Kreis Bayreuth: DWD und Stadt melden Gefahr durch Dauerregen

Die Stadt Bayreuth empfiehlt daher betroffenen Anwohnern, entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) tritt am Montag Dauerregen in wechselnder Intensität auf: Dabei werden Niederschlagsmengen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter erwartet, wodurch im Laufe des Tages weiter ansteigende Pegel zu erwarten seien.

"Auch an kleineren Gewässern kann es zu Ausuferungen kommen", warnt die Stadt Bayreuth. Auf der Hochwasserkarte des Bayerischen Landeamts für Umwelt ist neben dem Kreis Bayreuth auch der Landkreis Kulmbach aktuell orange eingefärbt, was der zweiten Warnstufe entspricht und für mögliche Ausuferungen und Überschwemmungen steht. (Stand vom 7. August 2023, 12.10 Uhr)

Vorschaubild: © Andreas Arnold/dpa/Symbolbild