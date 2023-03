Im Frühjahr wurde nach einem Skiunfall ein Fördermitglied des BRK-Kreisverbandes Bayreuth durch das Hilfeleistungs-Netzwerk des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in seine Heimat zurückgeholt.

Während seines Ski-Urlaubs in Italien schwer gestürzt, musste das Mitglied des BRK-Kreisverbandes Bayreuth im Krankenhaus vor Ort stationär versorgt und operiert werden. Schnell war klar, dass für eine adäquate Weiterbehandlung und erneute Operation eine heimatnahe Rückholung nach Deutschland notwendig war.

Aufgrund seiner Mitgliedschaft als förderndes Mitglied des BRK-Kreisverbandes Bayreuth wurden hierfür die Spezialisten des DRK-Flugdienstes eingeschaltet. Nach Klärung mit den behandelnden Ärzten begannen diese umgehend mit der Organisation des Rücktransportes.

An Bord eines Krankenwagens konnte das Mitglied vor Ort in Italien abgeholt und sicher medizinisch betreut in die Universitätsklinik Erlangen, zur weiteren Behandlung, verlegt werden.

Die durch den Transport entstanden Kosten in Höhe von 3900 Euro trägt der DRK-Flugdienst. Dem Patienten entstanden aufgrund seiner Fördermitgliedschaft im BRK-Kreisverband Bayreuth keine Kosten. Denn diese beinhaltet eine garantierte weltweite Rückholung aus dem Ausland, über den DRK-Flugdienst, bei einer medizinischen Notwendigkeit, einer stationären Versorgung die länger als 14 Tage andauern würde oder wenn es – wie in diesem Fall - medizinisch sinnvoll ist.

Neben der garantierten Rückholung durch den DRK-Flugdienst, unterstützen Fördermitglieder des BRK-Kreisverbandes Bayreuth die ehrenamtliche Rot-Kreuz-Arbeit in Bayreuth und der Region bei der Sicherstellung vielfältiger Hilfe- und Dienstleistungen für die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung. Mehr Informationen zur Fördermitgliedschaft im BRK-Kreisverband Bayreuth gibt es unter https://www.brk-bayreuth.de/mitwirken-spenden/