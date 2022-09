Bayreuth: Tankstelle schließt in Kürze - Anlage wird abgerissen

in Kürze - Anlage Inhaber traurig über Schließung: "Habe fast mein ganzes Leben hier verbracht"

"Habe hier verbracht" Autofahrer verlieren begehrte Anlaufstelle: "Zur Spitzenzeit 1000 Kunden am Tag"

In Bayreuth wird die beliebte Tankstelle "SB-Markttankstelle" auf dem alten Real-Gelände abgerissen. Fast 35 Jahre leitete Jürgen Mager den Betrieb in der Riedingerstraße, jetzt muss er sich etwas Neues suchen. Obwohl die Tankstelle laut dem Betreiber sehr beliebt war, kann der Pächter nichts gegen den Abriss tun.

Tankstelle in Bayreuth vor Schließung: Für Pächter endet knapp 35-jährige Ära

1988 hat Jürgen Mager die Tankstelle selbstständig als Pächter übernommen. Nach fast 35 Jahren geht es nun zu Ende. "Es wäre schon schön gewesen, das bis zur Rente zu machen. Aber dagegen kann ich leider nichts tun", erklärt er im Gespräch mit inFranken.de. Denn ab dem 30. September 2022 ist offiziell Schluss mit der "SB-Markttankstelle", die laut Mager im Oktober abgerissen wird. "Die Abrissfirma war schon da und hat sich alles angeschaut", sagt der langjährige Inhaber.

Auch für Kunden geht damit ein Geheimtipp verloren, auch Stammkunden verlieren ihre Anlaufstelle. "Wir haben hier Kundschaft, die seit 30 Jahren herkommt, um zu tanken. Zur Spitzenzeit hatten wir schon 1000 Kunden am Tag", berichtet Mager. Während des Tankrabatts sei die Kundschaft noch gut gewesen, danach nicht mehr. "Im September wurde es ruhiger. Auch wir mussten unsere Preise anpassen. Da konnte ich machen, was ich will".

Grund für den Abriss der Tankstelle sei laut dem Betreiber der neue Edeka, der auf das Gelände komme. Seit März hat der Real-Markt, der vorher auf dem Gelände war, geschlossen. "Ich habe fast mein ganzes Leben hier verbracht, jetzt ist das schon ein blödes Gefühl, aber ich habe damit abgeschlossen", sagt der gelernte Tankwart. "Zum Ende des Jahres ist hier alles weg", erklärt Mager weiter. Er selbst habe auch keine Lust mehr, einen neuen Job bei einer Tankstelle zu machen. Sein Fazit: "Ich bin momentan arbeitssuchend. Aber Tankstelle mache ich nicht mehr".

