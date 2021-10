Am Dienstagabend (19.10.2021) gegen 19.30 Uhr wurde die Polizei zu einer Wohnung in die Bayreuther Innenstadt gerufen. Ein 27-jähriger Mann hatte seine 21-jährige Freundin derart heftig an den Oberarmen gepackt, dass sie Schmerzen verspürte. Zudem hatte er die Frau mit diversen Ausdrücken beleidigt.

Beim Eintreffen der Streife verhielt sich der Mann von Anfang an unkooperativ und aggressiv. Er wurde schließlich aus der Wohnung verwiesen. Dem Platzverweis kam der Mann widerwillig nach, jedoch beleidigte er im Gehen noch die anwesenden Polizeibeamten, um seinen Unmut gegen die getroffenen Maßnahmen kundzutun.

Bayreuth: Randale eines 27-Jährigen endet mit Aufenthalt in Haftzelle

Etwa eine Stunde später wurde die Polizei nochmals gerufen, da der Mann zurückgekommen war und sich bereits im Treppenhaus aufhielt. Dort konnte er dann auch angetroffen und in Gewahrsam genommen werden.

Aufgrund seiner Alkoholisierung und weil zu vermuten war, dass er weitere Probleme machen könnte, wurde er in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert. Ermittlungen wegen Körperverletzung und Beleidigung wurden eingeleitet.

