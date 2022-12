Bayreuth vor 1 Stunde

Richtet sich vorrangig an Feiernde

"50/50-Taxi": Zusätzliche Fahrtzeiten zum halben Preis im Januar

Seit März 2022 fährt das "50/50-Taxi" in Bayreuth am Wochenende wieder zum halben Preis. Im Januar 2023 sollen zusätzliche Termine kommen, an denen der Service verfügbar ist.