Das Tourismusbüro Pottenstein weist auf zahlreiche Veranstaltungen an diesem Wochenende und über den Feiertag, 1. Mai 2023, hin.

Unter den vielen Angeboten befinden sich unter anderem die Kinderkultur-Theateraufführung in der Teufelshöhle (5. Mai) und den Beginn der Gesundheitstage mit dem Straßenmalkreidefest inklusive Rikscha-Fahrten.

Dickes Veranstaltungspaket: Das ist an den kommenden 10 Tagen in Pottenstein geboten

Die Fränkische Schweiz ist ein Naturraum ohnegleichen, der für Einheimische ebenso wie für Touristen eine Fülle toller Ausflugsziele zu bieten hat. Dazu gehört auch das Städtchen Pottenstein im Landkreis Bayreuth, das umrahmt von den bewaldeten Hügeln, schon durch seine Umgebung einen Ausflug wert ist.

In einem separaten Artikel haben die besonders besuchenswerte Orte in Pottenstein zusammengestellt, die du bei deinem Besuch nicht verpassen solltest.

Das eine oder andere der Pottensteiner Top-Ausflugsziele eignet sich bestimmt auch für einen Abstecher, wenn man einen der folgenden Veranstaltungsstermine für Ende April und Anfang Mai 2023 wahrnimmt.

Freitag, 28. April 2023, um 17.00 Uhr: Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk

Hier besteht die Möglichkeit des Erhalts eines Bier-Diploms und der Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird die Teilnehmer im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person. 6,50 Euro (inklusive Umtrunk) - Beginn. 17.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0160/94701869. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Freitag, 28. April 2023, um 18.00 Uhr: Brot & Bier - die fränkisch-kulinarische Stadt-Tour zum Genießen

Weißt du, wo die Heilige Elisabeth das Rosenwunder gewirkt hat, wo sich das Brot in Rosen verwandelt hat? Brot galt unseren Vorfahren als "Heilig vom Schöpfer geschenkt", doch bevor am Backhaus gebacken wurde, waren viele Handgriffe notwendig. Folge dem Stadtherold durch das historische Pottenstein. Dabei erfährst du Wissenswertes über "Brot & Bier" und zum kulinarischen Abschluss wird eingekehrt, inkl. Schmalzbroten und 0,5L fränkischem Bier! Der kulinarische Rundgang (mit Einkehr) dauert etwa 2 Stunden und kostet 14 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder (6 bis 15 Jahre). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, entsprechende Kleidung ist notwendig. Anmeldung ist erforderlich unter Mobil 015752713310 (WhatsApp) oder per Email info@die-fraenkische-schweiz.com, Treffpunkt ist am Tourismusbüro Pottenstein.

Freitag, 28. April 2023, um 20.30 Uhr: Die romantische Nachtwächter-Tour

Folge dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Dabei erfährst du Wissenswertes über den Beruf des Nachtwächters und über das mittelalterliche Felsenstädtchen. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen "Gute-Nacht-Trunk". Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (6-15 Jahre). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, Teilnehmer sollten sich dem Wetter entsprechend einkleiden. Anmeldung erforderlich unter Mobil 015752713310 (WhatsApp) oder per Email info@die-fraenkische-schweiz.com.

Samstag, 29. April 2023, um 10.00 Uhr: Welt-Qigong-Tag

Jedes Jahr am letzten Samstag im April findet weltweit der Welt-Taiji-Tag und der Welt-Qigong-Tag statt, um den Menschen diese fernöstliche Bewegungskunst näher zu bringen. In Pottenstein üben die Teilnehmer gemeinsam unter freiem Himmel, genießen den erwachenden Frühling und kultivieren Körper und Geist. Die sanften Qigong-Übungen sind für jeden gut geeignet. Nutze gerne diese Gelegenheit, um Qigong kennenzulernen und die angenehme Wirkung persönlich zu erfahren. Treffpunkt ist am Kurpark Pottenstein, Am Kurzentrum. Bitte bequeme und witterungsgerechte Kleidung und Schuhe anziehen. Der Kurs findet auch bei schlechtem Wetter statt und ist kostenlos. Leitung: Qigong-Kursleiterin Katja Prochazka, kp@spiid.net.

Samstag, 29. April 2023, um 16.00 Uhr: BierStadtFührung - die süffige Tour für Genießer & Durstige

Erlebe über 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und lerne Pottenstein bei einer informativen Stadtführung zum Thema Bier kennen. Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot und können dabei drei verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung, die Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (á 0,25 Ltr.). Der Preis für die Führung liegt bei 18 Euro pro Person, er ist vor Beginn der Führung in bar beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Anmeldung istunbedingt erforderlich - Mobil 015752713310 (WhatsApp) oder info@pottenstein.holiday.

Sonntag, 30. April 2023, um 14.00 Uhr: Historische Stadtführung

Folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre, warum Franken keine Bayern sind. Finde heraus, wie viele Stadttore einst standen, warum die Pottensteiner als die Esel bezeichnet werden, wo der wichtigste Stein im Ort zu finden ist, welche schreckliche Katastrophe am 1. September 1736 die Stadt heimsuchte. Der Stadtherold weiß viel über den Ort, über das alte Felsenstädtchen am äußerstem Rande des Bistum Bambergs. Der Stadtherold-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden, kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (6 bis 15 Jahre) und ist beim Exkursionsleiter zu bezahlen Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung ist erforderlich - Mobil 015752713310 (WhatsApp). Treffpunkt ist das Tourismusbüro Pottenstein.

Montag, 1. Mai 2023: Maiwanderung des Ski Club Kühlenfels e.V. in der Fränkischen Schweiz

Info und Anmeldung bei Uwe Wiegärtner, Tel. 09243/903045

Montag, 1. Mai 2023 um 14.00 Uhr: Maifest der FF Pottenstein am Pottensteiner Bürgerhaus

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es gibt Spezialitäten vom Grill, selbstgebackene Kuchen sowie Kaffee.

Montag, 1. Mai 2023 um 17.00 Uhr: Brot & Bier - die fränkisch-kulinarische Stadt-Tour zum Genießen

Weißt du, wo die Heilige Elisabeth das Rosenwunder gewirkt hat, wo sich das Brot in Rosen verwandelt hat? Brot galt unseren Vorfahren als "Heilig vom Schöpfer geschenkt", doch bevor am Backhaus gebacken wurde, waren viele Handgriffe notwendig. Folge dem Stadtherold durch das historische Pottenstein. Dabei erfährst du Wissenswertes über "Brot & Bier" und zum kulinarischen Abschluss wird eingekehrt, inkl. Schmalzbroten und 0,5L fränkischem Bier! Der kulinarische Rundgang (mit Einkehr) dauert etwa 2 Stunden und kostet 14 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder (6 bis 15 Jahre). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, entsprechende Kleindung ist notwendig. Anmeldung ist erforderlich unter Mobil 015752713310 (WhatsApp) oder per Email info@die-fraenkische-schweiz.com, Treffpunkt ist am Tourismusbüro Pottenstein.

Montag, 1. Mai 2023 um 20.00 Uhr: Fledermausführung Wochenstube

Entdecke die wundersame Welt dieser einzigartigen Tiere der Nacht! Die Teilnehmer der Fledermausführung laufen durch die abendliche Stadt Pottenstein, lauschen den interessanten Informationen des Exkursionsleiters und spätestens bei Einbruch der Dunkelheit können sie viele Fledermäuse beim nächtlichen Ausflug sehr gut beobachten! Die Dauer beträgt ca. 2 Stunden, die Führung eignet sich für Intereressierte von 6 bis 100 Jahren. Der Unkostenbeitrag liegt bei 5 Euro für Kinder bis 15 Jahre und bei 10 Euro für Erwachsene. Anmeldung unter Telefon 015752713310 (WhatsApp) oder Email info@die-fraenkische-schweiz.com

Mittwoch, 3. Mai 2023 um 14.00 Uhr: Geführte Wanderung rund um Pottenstein

Die geführte Wanderung startet um 14.00 Uhr und dauert bis 17.00 Uhr (Gehzeit ca. 3 Stunden). Treffpunkt ist vor dem Tourismusbüro am Rathaus, Wanderführer ist Johann Brendel. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich unter 09243 70842. Die Wanderung findet ab 5 Personen statt.

Mittwoch, 3. Mai 2023, und Freitag, 5. Mai 2023, um 17.00 Uhr: Wissenswertes über Bier mit Umtrunk

Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person. 6,50 Euro (inklusive Umtrunk) - Beginn. 17.00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.. 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Freitag, 5. Mai 2023, um 18.00 Uhr: Brot & Bier - die fränkisch-kulinarische Stadt-Tour zum Genießen

Weißt du, wo die Heilige Elisabeth das Rosenwunder gewirkt hat, wo sich das Brot in Rosen verwandelt hat? Brot galt unseren Vorfahren als "Heilig vom Schöpfer geschenkt", doch bevor am Backhaus gebacken wurde, waren viele Handgriffe notwendig. Folge dem Stadtherold durch das historische Pottenstein. Dabei erfährst du Wissenswertes über "Brot & Bier" und zum kulinarischen Abschluss wird eingekehrt, inkl. Schmalzbroten und 0,5L fränkischem Bier! Der kulinarische Rundgang (mit Einkehr) dauert etwa 2 Stunden und kostet 14 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder (6 bis 15 Jahre). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, entsprechende Kleidung ist notwendig. Anmeldung ist erforderlich unter Mobil 015752713310 (WhatsApp) oder per Email info@die-fraenkische-schweiz.com, Treffpunkt ist am Tourismusbüro Pottenstein.

Freitag, 5. Mai 2023 um 18.00 Uhr: Kinderkultur in der Teufelshöhle - Handpuppenschauspiel "Romy und Julian" mit dem Erfreulichen Theater Erfurt.

Stell dir vor, du lebst als friedliche graue Maus mit deiner Familie in einem Regal voller schmackhaftem Käse. Da brechen plötzlich solche blassen weißen Mäuse herein, knabbern und sabbern an deinem guten Käse herum. Aber sie haben eine Tochter, die ist zwar auch weiß, aber sie gefällt dir sehr. Oder du bist eine weiße Maus, suchst ein neues Zuhause, findest einen Dachboden voller Käse, aber da hausen schon solche schrecklichen grauen Mäuse. Deren Sohn aber … Und dann gibt es auf dem Dachboden noch eine gefährliche Katze – den Großen Grauen Zauberkater. Spielzeit: 50 Minuten, Altersempfehlung: ab 5 Jahre. Für alle Veranstaltungen der Kinderkultur gilt der Eintrittspreis pro Person für Erwachsene 7 Euro und für Kinder 5 Euro (Abendkasse zzgl. 1 Euro). Mehr Infos zur Puppentheater-Aufführung in der Teufelshöhle findest du hier.

Freitag, 5. Mai 2023 um 20.45 Uhr: Die romantische Nachtwächter-Tour

Folge dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt. Dabei erfährst du Wissenswertes über den Beruf des Nachtwächters und über das mittelalterliche Felsenstädtchen. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen "Gute-Nacht-Trunk". Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder (6-15 Jahre). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, Teilnehmer sollten sich dem Wetter entsprechend einkleiden. Anmeldung erforderlich unter Mobil 015752713310 (WhatsApp) oder per Email info@die-fraenkische-schweiz.com.

Samstag, 6. Mai 2023 um 14.00 Uhr: Scharfrichterführung

Die Teilnehmer dieser etwas anderen Führung folgen dem Henker, lernen dabei das Scharfrichtermuseum und das Felsenstädtchen Pottenstein kennen. Tauche ein in eines der düstersten Kapitel der Rechtsprechung des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Die Scharfrichter-Tour dauert etwa 1,5 Stunden. Im Rundgang enthalten ist der Besuch des Scharfrichtermuseums und eine komplette Stadtführung mit dem Scharfrichter von Pottenstein. Preis: 15 Euro/Person ab 16 Jahre, inkl. Führung, inkl. Besuch des Scharfrichter-Museums;10 Euro/Kind ab 12-15 Jahre inkl. Führung, inkl. Besuch des Scharfrichter-Museums beim Henker zu bezahlen. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil. 015752713310.

Samstag, 6. Mai 2023 um 16.00 Uhr: BierStadtFührung - die süffige Tour für Genießer & Durstige

Erlebe über 500 Jahre bayerisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und lerne Pottenstein bei einer informativen Stadtführung zum Thema Bier kennen. Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot und können dabei drei verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung, die Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (á 0,25 Ltr.). Der Preis für die Führung liegt bei 18 Euro pro Person, er ist vor Beginn der Führung in bar beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Anmeldung ist unbedingt erforderlich (Mobil 015752713310).

Samstag, 6. Mai 2023 um 20.45 Uhr: Gruselführung durch Pottenstein

Erfahre mehr über die schaurigen Erlebnisse des Totengräbers und lasse dich von ihm in seine Welt voll gruseliger und Furcht einflößender Geschichten entführen. Begleite den Totengräber mit seinem Spaten in der Hand auf seinem Weg hoch zum Friedhof durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10 Euro/Erwachsene und 5 Euro/Kind (10 bis 14 Jahre). Treffpunkt ist am Tourismusbüro Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, um entsprechende Kleidung wird gebeten. Anmeldung ist erforderlich unter Mobil 015752713310.

Sonntag, 7. Mai 2023 um 9.00 Uhr: Tageswanderung des FSV Tüchersfeld "Frühlingserwachen"

Anmeldung erforderlich bei Martin Held, Tel. 0170/9930713

Sonntag, 7. Mai 2023 um 10.30 Uhr: Konzert der Trachtenkapelle Hohenmirsberg im Kurpark Pottenstein

Der Eintritt ist frei. Bei Regen entfällt das Konzert.

Sonntag, 7. Mai 2023 um 13.30 Uhr: Straßenmalkreidefest inklusive Rikscha-Fahrten

Es wird kreativ mit Straßenmalkreide gestaltet - der Weidenseeser Weg wird wieder zur Straße der Kunst. Die Ortsgemeinschaft Waidach verwöhnt zusätzlich mit Getränken und selbstgebackenem Kuchen (entsprechendes Geschirr bitte mitbringen). Ab 13 Uhr werden Rikscha-Fahrten durch den Ort angeboten. Um 16 Uhr werden bunte Zeichen (Luftballons) gen Himmel geschickt und die Gewinner vom letzten Jahr prämiert. Eingeladen sind alle Kinder, Familien und Bürger der Stadt Pottenstein, seiner Ortsteile und alle interessierten Gäste. Die Leitung haben Maria Dressel, Jugendbeauftragte der Stadt Pottenstein, die Ortsgemeinschaft Waidach und das Rikscha-Team des Elisabeth-Vereins Pottenstein e.V. (Tel. 0151/25029198 (AB)).

Sonntag, 7. Mai 2023: Start der 20. Pottensteiner Gesundheitstage (bis 22. Mai)

Die beliebten Pottensteiner Gesundheitstage finden in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Ab dem 7. Mai zeigen sie zwei Wochen lang einen Querschnitt zum Thema „Gesundheit und Wohlfühlen“. Über 60 einzelne Veranstaltungen laden zum Kennenlernen und Mitmachen ein. Von Qi Gong über Klangmassagen, Warmbadetage im Salzwasser, Rückentraining, meditative Entspannungsreisen, Wanderungen, Gesundheitsvorträge bis hin zu Tipps zu gesunder Ernährung ist für fast jeden Geschmack das Passende dabei. Offizieller Auftakt ist am Montag, 8. Mai um 18 Uhr mit einem Spaziergang mit dem Ersten Bürgermeister der Stadt Pottenstein, Stefan Frühbeißer, zur Freikneippanlage. Die Rikscha des Elisabeth-Vereins Pottenstein wird ebenfalls vor Ort sein und wer möchte, kann sich auch gerne zur Kneippanlage fahren lassen (bitte anmelden unter Tel. 0151/25029198 (AB) oder rikscha@elisabeth-verein-pottenstein.de). Dort können die Teilnehmer die Waldsofas ausprobieren und genießen, Kneippanwendungen machen und an einer kleinen Qigong Einheit (ca. 15 -20 Minuten) für Anfänger mit Qigong Kursleiterin Katja Prochazka teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, Treffpunkt ist am Parkplatz im Oberen Püttlachtal neben dem Seniorenwohnheim Cura Vivum. Das ausführliche Programm der Gesundheitstage ist kostenlos im Tourismusbüro Pottenstein und den Geschäften vor Ort erhältlich. Weitere Informationen gibt es im Tourismusbüro Pottenstein, Tel. 09243/70841 oder per E-Mail an info@pottenstein.de.

Noch mehr Veranstaltungstipps: