Auf einem 6,5 Kilometer langen Streckenabschnitt lässt die Außenstelle Bayreuth der Autobahn GmbH des Bundes auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Bad Berneck/Himmelkron und Bayreuth-Nord die Fahrbahn in Richtung Nürnberg erneuern. Die nächste Bauphase beginnt am Samstag (09. September 2023). Das berichtet am Mittwoch (06. September 2023) "Die Autobahn Nordbayern" in einer Pressemitteilung.

Im Zuge dessen wird die Anschlussstelle Bindlacher Berg in Richtung Nürnberg von Samstag (09. September 2023) bis Samstag (25. November 2023) gesperrt. Ein- und Ausfahrtsast in Richtung Berlin kann in diesem Zeitraum allerdings genutzt werden. Zwischen Freitag (08. September 2023) und Dienstag (12. September 2023) erfolgen die Verkehrssicherungsmaßnahmen; Umleitungen sind eingerichtet. Die Autobahn GmbH bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer*innen um Verständnis und erhöhte Vorsicht im Baustellenbereich.